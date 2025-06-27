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Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/putin-2025920792.html
Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, заявил Путин
Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, заявил Путин
Россия восемь лет пыталась мирным путем решить проблему Донбасса, но Запад ее обманывал и вел там необъявленную войну, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:45:00+03:00
2025-06-27T18:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
запад
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия восемь лет пыталась мирным путем решить проблему Донбасса, но Запад ее обманывал и вел там необъявленную войну, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам. "Известно нам всем, что происходило в Донбассе - восемь лет кровавой войны против гражданского, по сути, населения. И мы восемь лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались опять в этом. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции публично же сказали, что не собирались они выполнять Минских соглашений, а все это подписали только для того, чтобы накачать оружием украинский режим, и вели эту войну, необъявленную, восемь лет", - сказал Путин. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена применить вооруженные силы, чтобы положить конец кровопролитию в Донбассе. "А мы с целью положить конец этой войне вынуждены были в конечном итоге применить вооруженные силы, признав независимость обеих республик в строгом соответствии с Уставом ООН. Но на это никто не обращает внимания", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Запад, Украина
Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, заявил Путин

Путин: РФ восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, Запад ее обманывал

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия восемь лет пыталась мирным путем решить проблему Донбасса, но Запад ее обманывал и вел там необъявленную войну, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.
"Известно нам всем, что происходило в Донбассе - восемь лет кровавой войны против гражданского, по сути, населения. И мы восемь лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались опять в этом. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции публично же сказали, что не собирались они выполнять Минских соглашений, а все это подписали только для того, чтобы накачать оружием украинский режим, и вели эту войну, необъявленную, восемь лет", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что Россия была вынуждена применить вооруженные силы, чтобы положить конец кровопролитию в Донбассе.
"А мы с целью положить конец этой войне вынуждены были в конечном итоге применить вооруженные силы, признав независимость обеих республик в строгом соответствии с Уставом ООН. Но на это никто не обращает внимания", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Ключевые заявление Путина по итогам саммита ЕАЭС
Вчера, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассВладимир ПутинЗападУкраина
 
 
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