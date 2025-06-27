Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, заявил Путин
Путин: РФ восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, Запад ее обманывал
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия восемь лет пыталась мирным путем решить проблему Донбасса, но Запад ее обманывал и вел там необъявленную войну, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.
"Известно нам всем, что происходило в Донбассе - восемь лет кровавой войны против гражданского, по сути, населения. И мы восемь лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались опять в этом. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции публично же сказали, что не собирались они выполнять Минских соглашений, а все это подписали только для того, чтобы накачать оружием украинский режим, и вели эту войну, необъявленную, восемь лет", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что Россия была вынуждена применить вооруженные силы, чтобы положить конец кровопролитию в Донбассе.
"А мы с целью положить конец этой войне вынуждены были в конечном итоге применить вооруженные силы, признав независимость обеих республик в строгом соответствии с Уставом ООН. Но на это никто не обращает внимания", - добавил Путин.
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