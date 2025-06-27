https://ria.ru/20250627/putin-2025920792.html

Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, заявил Путин

Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025

Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, заявил Путин

Россия восемь лет пыталась мирным путем решить проблему Донбасса, но Запад ее обманывал и вел там необъявленную войну, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:45:00+03:00

2025-06-27T18:45:00+03:00

2025-06-27T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия восемь лет пыталась мирным путем решить проблему Донбасса, но Запад ее обманывал и вел там необъявленную войну, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам. "Известно нам всем, что происходило в Донбассе - восемь лет кровавой войны против гражданского, по сути, населения. И мы восемь лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались опять в этом. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции публично же сказали, что не собирались они выполнять Минских соглашений, а все это подписали только для того, чтобы накачать оружием украинский режим, и вели эту войну, необъявленную, восемь лет", - сказал Путин. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена применить вооруженные силы, чтобы положить конец кровопролитию в Донбассе. "А мы с целью положить конец этой войне вынуждены были в конечном итоге применить вооруженные силы, признав независимость обеих республик в строгом соответствии с Уставом ООН. Но на это никто не обращает внимания", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html

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