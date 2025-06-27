https://ria.ru/20250627/putin-2025911949.html

Германия и Франция балансируют на грани рецессии, заявил Путин

Германия и Франция балансируют на грани рецессии, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025

Германия и Франция балансируют на грани рецессии, заявил Путин

ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:12:00+03:00

2025-06-27T18:12:00+03:00

2025-06-27T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии, заявил президент России Владимир Путин. "В ведущих экономиках, в индустриальных центрах развития в Европе - и в ФРГ, и во Франции - там все балансирует на грани рецессии", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию.

https://ria.ru/20250626/nato-2025666485.html

германия

франция

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германия, франция, россия, владимир путин, в мире