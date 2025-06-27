https://ria.ru/20250627/putin-2025911949.html
Германия и Франция балансируют на грани рецессии, заявил Путин
Германия и Франция балансируют на грани рецессии, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Германия и Франция балансируют на грани рецессии, заявил Путин
ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:12:00+03:00
2025-06-27T18:12:00+03:00
2025-06-27T18:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии, заявил президент России Владимир Путин. "В ведущих экономиках, в индустриальных центрах развития в Европе - и в ФРГ, и во Франции - там все балансирует на грани рецессии", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию.
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германия, франция, россия, владимир путин, в мире
Германия, Франция, Россия, Владимир Путин, В мире
Германия и Франция балансируют на грани рецессии, заявил Путин
Путин: экономики Германии и Франции балансируют на грани рецессии