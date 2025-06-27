https://ria.ru/20250627/putin-2025911125.html
Путин отметил интерес американского бизнеса к сотрудничеству с Россией
Путин отметил интерес американского бизнеса к сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 27.06.2025
Путин отметил интерес американского бизнеса к сотрудничеству с Россией
Американский бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с Россией, есть сигналы о желании вернуться на российский рынок, заявил в пятницу президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:08:00+03:00
2025-06-27T18:08:00+03:00
2025-06-27T18:08:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Американский бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с Россией, есть сигналы о желании вернуться на российский рынок, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин. "Мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок, мы будем это только приветствовать, все это нужно как следует подготовить", - сказал глава государства журналистам.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин отметил интерес американского бизнеса к сотрудничеству с Россией
Путин: американский бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с Россией