https://ria.ru/20250627/putin-2025911125.html

Путин отметил интерес американского бизнеса к сотрудничеству с Россией

Путин отметил интерес американского бизнеса к сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 27.06.2025

Путин отметил интерес американского бизнеса к сотрудничеству с Россией

Американский бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с Россией, есть сигналы о желании вернуться на российский рынок, заявил в пятницу президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:08:00+03:00

2025-06-27T18:08:00+03:00

2025-06-27T18:08:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Американский бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с Россией, есть сигналы о желании вернуться на российский рынок, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин. "Мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок, мы будем это только приветствовать, все это нужно как следует подготовить", - сказал глава государства журналистам. ​

https://ria.ru/20250317/titov-2005469571.html

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россия, владимир путин, экономика