Россия стремится завершить СВО с нужным результатом, заявил Путин
Путин: Россия направляет расходы на завершение СВО с нужным ей результатом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия хочет завершить СВО с нужным для себя результатом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям: мы или они? Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом, конечно, но на это все и рассчитывается", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что усилия Москвы направленны именно на эту цель. При этом Россия хочет сокращать военные траты, в то время как Европа и НАТО их увеличивают.
."Так кто ведет себя агрессивно?" - задался вопросом он.
Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. Ранее сегодня он принял участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета.
Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС
Вчера, 17:26