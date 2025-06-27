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Россия стремится завершить СВО с нужным результатом, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
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18:08 27.06.2025 (обновлено: 18:26 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025910799.html
Россия стремится завершить СВО с нужным результатом, заявил Путин
Россия стремится завершить СВО с нужным результатом, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Россия стремится завершить СВО с нужным результатом, заявил Путин
Россия хочет завершить СВО с нужным для себя результатом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:08:00+03:00
2025-06-27T18:26:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия хочет завершить СВО с нужным для себя результатом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям: мы или они? Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом, конечно, но на это все и рассчитывается", - сказал он.Глава государства подчеркнул, что усилия Москвы направленны именно на эту цель. При этом Россия хочет сокращать военные траты, в то время как Европа и НАТО их увеличивают.."Так кто ведет себя агрессивно?" - задался вопросом он.Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. Ранее сегодня он принял участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета.
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россия, владимир путин, европа, минск, нато, белоруссия, в мире
Россия, Владимир Путин, Европа, Минск, НАТО, Белоруссия, В мире
Россия стремится завершить СВО с нужным результатом, заявил Путин

Путин: Россия направляет расходы на завершение СВО с нужным ей результатом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия хочет завершить СВО с нужным для себя результатом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям: мы или они? Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом, конечно, но на это все и рассчитывается", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что усилия Москвы направленны именно на эту цель. При этом Россия хочет сокращать военные траты, в то время как Европа и НАТО их увеличивают.
."Так кто ведет себя агрессивно?" - задался вопросом он.
Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. Ранее сегодня он принял участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета.
Президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС
Вчера, 17:26
 
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