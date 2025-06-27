https://ria.ru/20250627/putin-2025910799.html

Россия стремится завершить СВО с нужным результатом, заявил Путин

Россия стремится завершить СВО с нужным результатом, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025

Россия стремится завершить СВО с нужным результатом, заявил Путин

Россия хочет завершить СВО с нужным для себя результатом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:08:00+03:00

2025-06-27T18:08:00+03:00

2025-06-27T18:26:00+03:00

россия

владимир путин

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия хочет завершить СВО с нужным для себя результатом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям: мы или они? Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом, конечно, но на это все и рассчитывается", - сказал он.Глава государства подчеркнул, что усилия Москвы направленны именно на эту цель. При этом Россия хочет сокращать военные траты, в то время как Европа и НАТО их увеличивают.."Так кто ведет себя агрессивно?" - задался вопросом он.Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. Ранее сегодня он принял участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html

россия

европа

минск

белоруссия

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россия, владимир путин, европа, минск, нато, белоруссия, в мире