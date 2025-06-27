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Встречу с Трампом необходимо подготовить, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
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18:03 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/putin-2025909382.html
Встречу с Трампом необходимо подготовить, заявил Путин
Встречу с Трампом необходимо подготовить, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Встречу с Трампом необходимо подготовить, заявил Путин
Такие контакты, как встреча с президентом США Дональдом Трампом, нужно готовить, а по их результатам - выходить на новые рубежи сотрудничества, заявил президент РИА Новости, 27.06.2025
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сша
россия
дональд трамп
владимир путин
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Такие контакты, как встреча с президентом США Дональдом Трампом, нужно готовить, а по их результатам - выходить на новые рубежи сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о перспективах проведения его встречи с американским лидером. "Я так же, как и он (Трамп - ред.), считаю, что такие встречи нужно готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества", - сказал Путин журналистам.
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сша, россия, дональд трамп, владимир путин
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Встречу с Трампом необходимо подготовить, заявил Путин

Путин заявил, что такие контакты, как встреча с Трампом, необходимо готовить

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Такие контакты, как встреча с президентом США Дональдом Трампом, нужно готовить, а по их результатам - выходить на новые рубежи сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о перспективах проведения его встречи с американским лидером.
"Я так же, как и он (Трамп - ред.), считаю, что такие встречи нужно готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества", - сказал Путин журналистам.
 
СШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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