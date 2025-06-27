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Встречу с Трампом необходимо подготовить, заявил Путин
Встречу с Трампом необходимо подготовить, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Встречу с Трампом необходимо подготовить, заявил Путин
Такие контакты, как встреча с президентом США Дональдом Трампом, нужно готовить, а по их результатам - выходить на новые рубежи сотрудничества, заявил президент РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:03:00+03:00
2025-06-27T18:03:00+03:00
2025-06-27T18:03:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Такие контакты, как встреча с президентом США Дональдом Трампом, нужно готовить, а по их результатам - выходить на новые рубежи сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о перспективах проведения его встречи с американским лидером. "Я так же, как и он (Трамп - ред.), считаю, что такие встречи нужно готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества", - сказал Путин журналистам.
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сша, россия, дональд трамп, владимир путин
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Встречу с Трампом необходимо подготовить, заявил Путин
Путин заявил, что такие контакты, как встреча с Трампом, необходимо готовить