https://ria.ru/20250627/putin-2025906143.html

Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, заявил Путин

Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025

Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, заявил Путин

Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:52:00+03:00

2025-06-27T17:52:00+03:00

2025-06-27T18:06:00+03:00

владимир путин

экономика

россия

белоруссия

минск

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотя это (закрыть поставки нефти РФ - ред.) не удастся им сделать, просто это по факту невозможно на сегодняшний день. Объёмы потребляемой нефти и нефтепродуктов в мире растут в связи с ростом самой экономики. От этого никуда не деться", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию.Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html

россия

белоруссия

минск

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владимир путин, экономика, россия, белоруссия, минск