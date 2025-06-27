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Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, заявил Путин
Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, заявил Путин
Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:52:00+03:00
2025-06-27T17:52:00+03:00
2025-06-27T18:06:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
белоруссия
минск
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотя это (закрыть поставки нефти РФ - ред.) не удастся им сделать, просто это по факту невозможно на сегодняшний день. Объёмы потребляемой нефти и нефтепродуктов в мире растут в связи с ростом самой экономики. От этого никуда не деться", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Белоруссию.Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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владимир путин, экономика, россия, белоруссия, минск
Владимир Путин, Экономика, Россия, Белоруссия, Минск
Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, заявил Путин
Путин: Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, их объемы растут