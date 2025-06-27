https://ria.ru/20250627/putin-2025905358.html

Путин оценил перспективы развития отношений с США в экономике

Путин оценил перспективы развития отношений с США в экономике - РИА Новости, 27.06.2025

Путин оценил перспективы развития отношений с США в экономике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США имеют хорошие перспективы в области экономического взаимодействия. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:49:00+03:00

2025-06-27T17:49:00+03:00

2025-06-27T18:19:00+03:00

сша

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евразийский экономический союз

минск

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США имеют хорошие перспективы в области экономического взаимодействия."У нас хорошие очень перспективы в сфере экономического взаимодействия. И мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать. Всё это нужно подготовить", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 26-27 работает в Минске, он принял участие в саммите ЕАЭС.

https://ria.ru/20250627/putin-2025904471.html

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сша, россия, в мире, владимир путин, евразийский экономический союз, минск