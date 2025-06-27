Путин заявил о готовности передать Киеву еще три тысячи тел солдат ВСУ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил президент Владимир Путин.
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"Мы вот уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы еще почти три тысячи отдать", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
- Передача тел зависит от Киева, который для этого должен согласиться принять останки своих погибших солдат.
- Россия и Украина договорились, что третий раунд переговоров состоится после завершения обменов пленными и передачи тел военных ВСУ.
- Время и место третьего раунда переговоров нужно согласовать.
- Предметом этой встречи должно стать обсуждение проектов меморандумов России и Украины по урегулированию.
Передача тел погибших украинских военных
- Россия и Украина договорились о передаче тел на переговорах в Стамбуле 2 июня.
- Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел.
- Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа.
- Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.
- Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов