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Путин заявил о готовности передать Киеву еще три тысячи тел солдат ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
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17:49 27.06.2025 (обновлено: 17:51 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025905161.html
Путин заявил о готовности передать Киеву еще три тысячи тел солдат ВСУ
Путин заявил о готовности передать Киеву еще три тысячи тел солдат ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
Путин заявил о готовности передать Киеву еще три тысячи тел солдат ВСУ
Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:49:00+03:00
2025-06-27T17:51:00+03:00
в мире
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил президент Владимир Путин."Мы вот уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы еще почти три тысячи отдать", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Передача тел погибших украинских военных
https://ria.ru/20250627/putin-2025899114.html
https://ria.ru/20250623/tela-2024888704.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Путин заявил о готовности передать Киеву еще три тысячи тел солдат ВСУ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил президент Владимир Путин.
«
"Мы вот уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы еще почти три тысячи отдать", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
  • Передача тел зависит от Киева, который для этого должен согласиться принять останки своих погибших солдат.
  • Россия и Украина договорились, что третий раунд переговоров состоится после завершения обменов пленными и передачи тел военных ВСУ.
  • Время и место третьего раунда переговоров нужно согласовать.
  • Предметом этой встречи должно стать обсуждение проектов меморандумов России и Украины по урегулированию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Вчера, 17:36

Передача тел погибших украинских военных

  • Россия и Украина договорились о передаче тел на переговорах в Стамбуле 2 июня.
  • Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел.
  • Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа.
  • Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.
  • Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов
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23 июня, 17:04
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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