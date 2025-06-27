https://ria.ru/20250627/putin-2025905161.html

Путин заявил о готовности передать Киеву еще три тысячи тел солдат ВСУ

Путин заявил о готовности передать Киеву еще три тысячи тел солдат ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025

Путин заявил о готовности передать Киеву еще три тысячи тел солдат ВСУ

Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:49:00+03:00

2025-06-27T17:49:00+03:00

2025-06-27T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил президент Владимир Путин."Мы вот уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы еще почти три тысячи отдать", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Передача тел погибших украинских военных

https://ria.ru/20250627/putin-2025899114.html

https://ria.ru/20250623/tela-2024888704.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины