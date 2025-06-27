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Путин: Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине
Путин: Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 27.06.2025
Путин: Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:48:00+03:00
2025-06-27T17:48:00+03:00
2025-06-27T17:56:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил президент России Владимир Путин."Его усилия по урегулированию украинского кризиса - мы, конечно, все это очень ценим. И я уже говорил об этом, хочу сказать и публично сейчас - я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке", - сказал глава государства журналистам.
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Путин: Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине
Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине