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Путин: Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 27.06.2025 (обновлено: 17:56 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025904616.html
Путин: Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине
Путин: Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 27.06.2025
Путин: Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:48:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
россия
владимир путин
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил президент России Владимир Путин."Его усилия по урегулированию украинского кризиса - мы, конечно, все это очень ценим. И я уже говорил об этом, хочу сказать и публично сейчас - я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке", - сказал глава государства журналистам. ​
https://ria.ru/20250627/putin-2025905719.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Россия, Владимир Путин
Путин: Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине

Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил президент России Владимир Путин.
"Его усилия по урегулированию украинского кризиса - мы, конечно, все это очень ценим. И я уже говорил об этом, хочу сказать и публично сейчас - я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке", - сказал глава государства журналистам. ​
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин оценил перспективу встречи с Трампом
Вчера, 17:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАРоссияВладимир Путин
 
 
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