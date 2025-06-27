https://ria.ru/20250627/putin-2025902689.html
Оборонные расходы России составляют 6,3 процента ВВП, заявил Путин
Оборонные расходы России составляют 6,3 процента ВВП, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Оборонные расходы России составляют 6,3 процента ВВП, заявил Путин
Оборонные расходы России составляют 6,3% ВВП - около 13,5 триллиона рублей, это немало, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:44:00+03:00
2025-06-27T17:44:00+03:00
2025-06-27T18:05:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Оборонные расходы России составляют 6,3% ВВП - около 13,5 триллиона рублей, это немало, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь по поводу самих расходов - 6,3%. Много это или мало - 6,3% ВВП России на нужды обороны. Это 13,5 триллиона рублей, а весь наш ВВП – 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 много или мало? Немало", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250627/raskhody-2025903559.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Оборонные расходы России составляют 6,3 процента ВВП, заявил Путин
Путин: оборонные расходы России составляют 6,3% ВВП, это много