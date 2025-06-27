https://ria.ru/20250627/putin-2025902689.html

Оборонные расходы России составляют 6,3 процента ВВП, заявил Путин

Оборонные расходы России составляют 6,3 процента ВВП, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025

Оборонные расходы России составляют 6,3 процента ВВП, заявил Путин

Оборонные расходы России составляют 6,3% ВВП - около 13,5 триллиона рублей, это немало, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:44:00+03:00

2025-06-27T17:44:00+03:00

2025-06-27T18:05:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Оборонные расходы России составляют 6,3% ВВП - около 13,5 триллиона рублей, это немало, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь по поводу самих расходов - 6,3%. Много это или мало - 6,3% ВВП России на нужды обороны. Это 13,5 триллиона рублей, а весь наш ВВП – 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 много или мало? Немало", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250627/raskhody-2025903559.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин