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Путин оценил оборонные расходы России - РИА Новости, 27.06.2025
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17:40 27.06.2025 (обновлено: 18:17 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025901428.html
Путин оценил оборонные расходы России
Путин оценил оборонные расходы России - РИА Новости, 27.06.2025
Путин оценил оборонные расходы России
Оборонные расходы России в 13,5 триллиона рублей - это немало, страна заплатила за это инфляцией, но борется с ней, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:40:00+03:00
2025-06-27T18:17:00+03:00
россия
экономика
инфляция
владимир путин
евразийский экономический союз (еаэс)
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Оборонные расходы России в 13,5 триллиона рублей - это немало, страна заплатила за это инфляцией, но борется с ней, заявил президент России Владимир Путин."Шесть целых три десятых процента ВВП России на нужды обороны - это 13,5 триллионов рублей. А весь наш ВВП - 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 - это много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но, тем не менее, мы все-таки очень по-здравому к этому относимся", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html
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россия, экономика, инфляция, владимир путин, евразийский экономический союз (еаэс)
Россия, Экономика, Инфляция, Владимир Путин, Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Путин оценил оборонные расходы России

Путин: оборонные расходы в России достигли 13,5 трлн рублей, это немало

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Оборонные расходы России в 13,5 триллиона рублей - это немало, страна заплатила за это инфляцией, но борется с ней, заявил президент России Владимир Путин.
"Шесть целых три десятых процента ВВП России на нужды обороны - это 13,5 триллионов рублей. А весь наш ВВП - 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 - это много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но, тем не менее, мы все-таки очень по-здравому к этому относимся", - сказал Путин журналистам.
Президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС
Вчера, 17:26
 
РоссияЭкономикаИнфляцияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз (ЕАЭС)
 
 
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