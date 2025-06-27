https://ria.ru/20250627/putin-2025901428.html

Путин оценил оборонные расходы России

Путин оценил оборонные расходы России - РИА Новости, 27.06.2025

Путин оценил оборонные расходы России

Оборонные расходы России в 13,5 триллиона рублей - это немало, страна заплатила за это инфляцией, но борется с ней, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:40:00+03:00

2025-06-27T17:40:00+03:00

2025-06-27T18:17:00+03:00

россия

экономика

инфляция

владимир путин

евразийский экономический союз (еаэс)

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Оборонные расходы России в 13,5 триллиона рублей - это немало, страна заплатила за это инфляцией, но борется с ней, заявил президент России Владимир Путин."Шесть целых три десятых процента ВВП России на нужды обороны - это 13,5 триллионов рублей. А весь наш ВВП - 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 - это много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но, тем не менее, мы все-таки очень по-здравому к этому относимся", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html

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россия, экономика, инфляция, владимир путин, евразийский экономический союз (еаэс)