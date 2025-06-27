https://ria.ru/20250627/putin-2025900712.html
Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности
Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности - РИА Новости, 27.06.2025
Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и возможные угрозы в отношении страны. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:39:00+03:00
2025-06-27T17:39:00+03:00
2025-06-27T17:45:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и возможные угрозы в отношении страны."Это наше право - определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться", - сказал Путин журналистам.Глава государства также напомнил, что в международных документах, "которые всеми были согласованы", прописано, что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счёт безопасности другой.
https://ria.ru/20250627/putin-2025902817.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности
Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и угрозы