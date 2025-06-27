Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 27.06.2025 (обновлено: 17:45 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025900712.html
Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности
Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности - РИА Новости, 27.06.2025
Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и возможные угрозы в отношении страны. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:39:00+03:00
2025-06-27T17:45:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и возможные угрозы в отношении страны."Это наше право - определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться", - сказал Путин журналистам.Глава государства также напомнил, что в международных документах, "которые всеми были согласованы", прописано, что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счёт безопасности другой.
https://ria.ru/20250627/putin-2025902817.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности

Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и угрозы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и возможные угрозы в отношении страны.
"Это наше право - определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться", - сказал Путин журналистам.
Глава государства также напомнил, что в международных документах, "которые всеми были согласованы", прописано, что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счёт безопасности другой.
Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят постоянно – Путин о странах Запада - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
"Сами сдохнут": Путин высказался о попытках похоронить российскую экономику
Вчера, 17:44
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала