https://ria.ru/20250627/putin-2025900712.html

Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности

Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности - РИА Новости, 27.06.2025

Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и возможные угрозы в отношении страны. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:39:00+03:00

2025-06-27T17:39:00+03:00

2025-06-27T17:45:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и возможные угрозы в отношении страны."Это наше право - определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться", - сказал Путин журналистам.Глава государства также напомнил, что в международных документах, "которые всеми были согласованы", прописано, что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счёт безопасности другой.

https://ria.ru/20250627/putin-2025902817.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество