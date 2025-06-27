https://ria.ru/20250627/putin-2025900160.html
Агрессия исходит не от России, заявил Путин
Агрессия исходит не от России, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Агрессия исходит не от России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия является агрессивной, а коллективный Запад. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:38:00+03:00
2025-06-27T17:38:00+03:00
2025-06-27T18:16:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
запад
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия является агрессивной, а коллективный Запад."Мы считаем абсолютно необоснованным ссылку на агрессивность России, не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html
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россия, владимир путин, в мире, запад
Россия, Владимир Путин, В мире, Запад
Агрессия исходит не от России, заявил Путин
Путин заявил, что агрессия исходит не от России, а от коллективного Запада