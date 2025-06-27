https://ria.ru/20250627/putin-2025898035.html
Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ
Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ
Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:31:00+03:00
2025-06-27T17:31:00+03:00
2025-06-27T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250627/tela-2025901072.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ
Путин: Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ