Рейтинг@Mail.ru
Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 27.06.2025 (обновлено: 17:41 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025898035.html
Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ
Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ
Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:31:00+03:00
2025-06-27T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021767365_0:236:2995:1921_1920x0_80_0_0_88ce2d62160ef04c7b5396571365664d.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250627/tela-2025901072.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021767365_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_fddc5142340f6be657d5a8abae109a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ

Путин: Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин прокомментировал передачу Украине тел боевиков ВСУ
Вчера, 17:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала