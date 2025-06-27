https://ria.ru/20250627/putin-2025897366.html

Путин оценил темпы роста экономик ЕАЭС

Путин оценил темпы роста экономик ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025

Путин оценил темпы роста экономик ЕАЭС

Темпы роста экономик Евразийского экономического союза выше среднемировых, это результат совместной работы стран-участниц, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:30:00+03:00

2025-06-27T17:30:00+03:00

2025-06-27T17:41:00+03:00

евразийский экономический союз

экономика

россия

владимир путин

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Темпы роста экономик Евразийского экономического союза выше среднемировых, это результат совместной работы стран-участниц, сообщил президент России Владимир Путин.“А у нас в ЕврАзЭС он выше, чем среднемировой темп. Мировой рост 3,3%, как известно. А у ЕврАзЭС больше 4%, гораздо больше. А по некоторым странам серьезно больше, есть и 5%, и чуть ли не к 6%, по-моему, у некоторых там приближается”, - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250627/putin-2025893415.html

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Путин: темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых Темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых, это результат совместной работы стран объединения, заявил Путин. 2025-06-27T17:30 true PT1M41S

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евразийский экономический союз, экономика, россия, владимир путин