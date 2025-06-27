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Путин оценил темпы роста экономик ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
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17:30 27.06.2025 (обновлено: 17:41 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025897366.html
Путин оценил темпы роста экономик ЕАЭС
Путин оценил темпы роста экономик ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
Путин оценил темпы роста экономик ЕАЭС
Темпы роста экономик Евразийского экономического союза выше среднемировых, это результат совместной работы стран-участниц, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:30:00+03:00
2025-06-27T17:41:00+03:00
евразийский экономический союз
экономика
россия
владимир путин
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Темпы роста экономик Евразийского экономического союза выше среднемировых, это результат совместной работы стран-участниц, сообщил президент России Владимир Путин.“А у нас в ЕврАзЭС он выше, чем среднемировой темп. Мировой рост 3,3%, как известно. А у ЕврАзЭС больше 4%, гораздо больше. А по некоторым странам серьезно больше, есть и 5%, и чуть ли не к 6%, по-моему, у некоторых там приближается”, - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250627/putin-2025893415.html
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Путин: темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых
Темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых, это результат совместной работы стран объединения, заявил Путин.
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евразийский экономический союз, экономика, россия, владимир путин
Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил темпы роста экономик ЕАЭС

Путин: темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Темпы роста экономик Евразийского экономического союза выше среднемировых, это результат совместной работы стран-участниц, сообщил президент России Владимир Путин.
“А у нас в ЕврАзЭС он выше, чем среднемировой темп. Мировой рост 3,3%, как известно. А у ЕврАзЭС больше 4%, гораздо больше. А по некоторым странам серьезно больше, есть и 5%, и чуть ли не к 6%, по-моему, у некоторых там приближается”, - сказал Путин журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Евразийский экономический союзЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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