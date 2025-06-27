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Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
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17:26 27.06.2025 (обновлено: 18:59 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html
Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС
Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС
Президент Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС и оценил успехи объединения. Среди прочего он рассказал о новом раунде переговоров РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:26:00+03:00
2025-06-27T18:59:00+03:00
владимир путин
евразийский экономический союз
узбекистан
вооруженные силы украины
дональд трамп
россия
украина
москва
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС и оценил успехи объединения. Среди прочего он рассказал о новом раунде переговоров с Украиной, резко осудил попытки Запада "похоронить" экономику России и высказался о возможной встрече с Дональдом Трампом.Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О будущем ЕАЭС&quot;У нас в ЕврАзЭС он выше, чем среднемировой темп. Мировой рост — 3,3 процента, как известно. А у ЕврАзЭС — больше четырех процентов, гораздо больше. А по некоторым странам серьезно больше: есть и пять, и чуть ли не к шести процентам, по-моему, у некоторых там приближается&quot;.О диалоге с Киевом"Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле".&quot;Мы вот уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы еще почти три тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат&quot;.Об агрессии Запада, расходах на оборону и санкциях"Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая".&quot;Так называемое западное сообщество, коллективный Запад — если вообще можно назвать это коллективным на сегодняшний день, но тем не менее — все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, — все основано на одном тезисе: на &quot;агрессивности&quot; России. А это ровно все наоборот&quot;.&quot;Это 13,5 триллиона рублей. А весь наш ВВП — 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 — это много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но тем не менее мы все-таки очень по-здравому к этому относимся&quot;.Об отношениях с США&quot;Я всегда открыт к контактам, ко встречам. Знаю, что и господин Трамп говорил о возможности встреч. Я, так же как и он, считаю, что такие встречи надо готовить. По результатам мы должны выходить на новые рубежи сотрудничества&quot;.
https://ria.ru/20250626/minsk-2025644579.html
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узбекистан
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых
Темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых, это результат совместной работы стран объединения, заявил Путин.
2025-06-27T17:26
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Путин о третьем раунде переговоров с Украиной
Полный ответ Путина на вопрос РИА Новости о третьем раунде переговоров с Украиной и о проектах меморандумов по урегулированию
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"Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят постоянно" – Путин о странах Запада
"Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят постоянно" – Путин о странах Запада
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PT0M08S
Путин: милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России
Милитаристский угар запада основан на тезисе об "агрессивности" России, но там все переставляют с ног на голову, заявил Путин.
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Путин о снижении оборонных расходов
Путин о снижении оборонных расходов
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владимир путин, евразийский экономический союз, узбекистан, вооруженные силы украины, дональд трамп, россия, украина, москва
Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Узбекистан, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Россия, Украина, Москва

Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС и оценил успехи объединения. Среди прочего он рассказал о новом раунде переговоров с Украиной, резко осудил попытки Запада "похоронить" экономику России и высказался о возможной встрече с Дональдом Трампом.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О будущем ЕАЭС

  • Развитие сотрудничества в объединении не может не радовать.
  • Темпы роста экономик союза выше среднемировых:
«

"У нас в ЕврАзЭС он выше, чем среднемировой темп. Мировой рост — 3,3 процента, как известно. А у ЕврАзЭС — больше четырех процентов, гораздо больше. А по некоторым странам серьезно больше: есть и пять, и чуть ли не к шести процентам, по-моему, у некоторых там приближается".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Ближайшая встреча лидеров ЕАЭС пройдет в Петербурге перед Новым годом.
  • Политики на саммите в Минске обсуждали санкции только вскользь, серьезно не затрагивали.
  • Уровень инвестиций в России увеличивается, несмотря на известные сложности.
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
26 июня, 18:34

О диалоге с Киевом

  • Россия настроена на третий раунд переговоров с Украиной:
«
"Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Переговорщики в оперативном контакте, главы делегаций обсуждают возможную дату встречи.
  • Предметом обсуждения на встрече должны стать проекты меморандумов по урегулированию.
  • Речь идет о двух прямо противоположных документах, в этом нет ничего удивительного.
  • Москва готова передать Киеву еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ:
«

"Мы вот уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы еще почти три тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин дал совет Украине
19 июня, 01:41

Об агрессии Запада, расходах на оборону и санкциях

  • Путин высказался о попытках на Западе "похоронить" экономику России:
«
"Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии.
  • Милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" Москвы:
«

"Так называемое западное сообщество, коллективный Запад — если вообще можно назвать это коллективным на сегодняшний день, но тем не менее — все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, — все основано на одном тезисе: на "агрессивности" России. А это ровно все наоборот".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Президент напомнил, что госпереворот на Украине был поддержан Западом, который потом начал говорить об агрессии России: "Они или сами идиоты, или нас за дурачков принимают".
  • Москва хочет завершить СВО с нужным стране результатом, оборонные расходы направлены на это, а не на агрессию против Европы.
  • Запад, говоря о мнимой угрозе странам НАТО со стороны России, несет чушь и сам в это не верит.
  • Оборонные расходы составляют 6,3 процента ВВП страны:
«

"Это 13,5 триллиона рублей. А весь наш ВВП — 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 — это много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но тем не менее мы все-таки очень по-здравому к этому относимся".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Москва намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, намерен их увеличивать.
  • Темпы роста ВВП в России в этом году будут скромнее — это сделано целенаправленно в рамках борьбы с инфляцией.
  • Путин оценил планы ввести новые рестрикции: чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит.
  • Новые санкции Евросоюза против Москвы вряд ли существенным образом отразятся на России.
  • Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.
Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"История их ничему не учит". Путин высказался о планах Запада
23 июня, 15:10

Об отношениях с США

  • Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, он мужественный человек.
  • Встреча с главой Белого дома вполне возможна:
«

"Я всегда открыт к контактам, ко встречам. Знаю, что и господин Трамп говорил о возможности встреч. Я, так же как и он, считаю, что такие встречи надо готовить. По результатам мы должны выходить на новые рубежи сотрудничества".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны.
  • Налажены рабочие контакты между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами.
  • Москва признательна президенту Трампу за усилия по урегулированию ситуации на Украине и Ближнем Востоке.
  • Путин заявил, что относится к лидеру США с большим уважением.
  • Россия приветствует возвращение американских компаний на свой рынок.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В США неожиданно отреагировали на слова Путина об "Орешнике"
24 июня, 11:21
 
Владимир ПутинЕвразийский экономический союзУзбекистанВооруженные силы УкраиныДональд ТрампРоссияУкраинаМосква
 
 
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