Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС
О будущем ЕАЭС
- Развитие сотрудничества в объединении не может не радовать.
- Темпы роста экономик союза выше среднемировых:
"У нас в ЕврАзЭС он выше, чем среднемировой темп. Мировой рост — 3,3 процента, как известно. А у ЕврАзЭС — больше четырех процентов, гораздо больше. А по некоторым странам серьезно больше: есть и пять, и чуть ли не к шести процентам, по-моему, у некоторых там приближается".
- Ближайшая встреча лидеров ЕАЭС пройдет в Петербурге перед Новым годом.
- Политики на саммите в Минске обсуждали санкции только вскользь, серьезно не затрагивали.
- Уровень инвестиций в России увеличивается, несмотря на известные сложности.
О диалоге с Киевом
- Россия настроена на третий раунд переговоров с Украиной:
- Переговорщики в оперативном контакте, главы делегаций обсуждают возможную дату встречи.
- Предметом обсуждения на встрече должны стать проекты меморандумов по урегулированию.
- Речь идет о двух прямо противоположных документах, в этом нет ничего удивительного.
- Москва готова передать Киеву еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ:
"Мы вот уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы еще почти три тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат".
Об агрессии Запада, расходах на оборону и санкциях
- Путин высказался о попытках на Западе "похоронить" экономику России:
- ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии.
- Милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" Москвы:
"Так называемое западное сообщество, коллективный Запад — если вообще можно назвать это коллективным на сегодняшний день, но тем не менее — все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, — все основано на одном тезисе: на "агрессивности" России. А это ровно все наоборот".
- Президент напомнил, что госпереворот на Украине был поддержан Западом, который потом начал говорить об агрессии России: "Они или сами идиоты, или нас за дурачков принимают".
- Москва хочет завершить СВО с нужным стране результатом, оборонные расходы направлены на это, а не на агрессию против Европы.
- Запад, говоря о мнимой угрозе странам НАТО со стороны России, несет чушь и сам в это не верит.
- Оборонные расходы составляют 6,3 процента ВВП страны:
"Это 13,5 триллиона рублей. А весь наш ВВП — 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 — это много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но тем не менее мы все-таки очень по-здравому к этому относимся".
- Москва намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, намерен их увеличивать.
- Темпы роста ВВП в России в этом году будут скромнее — это сделано целенаправленно в рамках борьбы с инфляцией.
- Путин оценил планы ввести новые рестрикции: чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит.
- Новые санкции Евросоюза против Москвы вряд ли существенным образом отразятся на России.
- Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.
Об отношениях с США
- Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, он мужественный человек.
- Встреча с главой Белого дома вполне возможна:
"Я всегда открыт к контактам, ко встречам. Знаю, что и господин Трамп говорил о возможности встреч. Я, так же как и он, считаю, что такие встречи надо готовить. По результатам мы должны выходить на новые рубежи сотрудничества".
- Отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны.
- Налажены рабочие контакты между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами.
- Москва признательна президенту Трампу за усилия по урегулированию ситуации на Украине и Ближнем Востоке.
- Путин заявил, что относится к лидеру США с большим уважением.
- Россия приветствует возвращение американских компаний на свой рынок.