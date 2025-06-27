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Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС

Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025

Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС

Президент Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС и оценил успехи объединения. Среди прочего он рассказал о новом раунде переговоров РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:26:00+03:00

2025-06-27T17:26:00+03:00

2025-06-27T18:59:00+03:00

владимир путин

евразийский экономический союз

узбекистан

вооруженные силы украины

дональд трамп

россия

украина

москва

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС и оценил успехи объединения. Среди прочего он рассказал о новом раунде переговоров с Украиной, резко осудил попытки Запада "похоронить" экономику России и высказался о возможной встрече с Дональдом Трампом.Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О будущем ЕАЭС"У нас в ЕврАзЭС он выше, чем среднемировой темп. Мировой рост — 3,3 процента, как известно. А у ЕврАзЭС — больше четырех процентов, гораздо больше. А по некоторым странам серьезно больше: есть и пять, и чуть ли не к шести процентам, по-моему, у некоторых там приближается".О диалоге с Киевом"Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле"."Мы вот уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы еще почти три тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат".Об агрессии Запада, расходах на оборону и санкциях"Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая"."Так называемое западное сообщество, коллективный Запад — если вообще можно назвать это коллективным на сегодняшний день, но тем не менее — все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, — все основано на одном тезисе: на "агрессивности" России. А это ровно все наоборот"."Это 13,5 триллиона рублей. А весь наш ВВП — 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 — это много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но тем не менее мы все-таки очень по-здравому к этому относимся".Об отношениях с США"Я всегда открыт к контактам, ко встречам. Знаю, что и господин Трамп говорил о возможности встреч. Я, так же как и он, считаю, что такие встречи надо готовить. По результатам мы должны выходить на новые рубежи сотрудничества".

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узбекистан

россия

украина

москва

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