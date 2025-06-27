https://ria.ru/20250627/putin-2025892342.html
Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске
Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске - РИА Новости, 27.06.2025
Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске
Президент России Владимир Путин вышел к представителям СМИ после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:22:00+03:00
2025-06-27T17:22:00+03:00
2025-06-27T17:23:00+03:00
минск
владимир путин
в мире
евразийский экономический союз (еаэс)
высший эвразийский экономический совет (веэс)
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел к представителям СМИ после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20250627/minsk-2025809256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, владимир путин, в мире, евразийский экономический союз (еаэс), высший эвразийский экономический совет (веэс)
Минск, Владимир Путин, В мире, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Высший эвразийский экономический совет (ВЕЭС)
Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске
Путин вышел к прессе после заседания Высшего Евразийского экономического совета