https://ria.ru/20250627/putin-2025892342.html

Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске

Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске - РИА Новости, 27.06.2025

Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске

Президент России Владимир Путин вышел к представителям СМИ после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:22:00+03:00

2025-06-27T17:22:00+03:00

2025-06-27T17:23:00+03:00

минск

владимир путин

в мире

евразийский экономический союз (еаэс)

высший эвразийский экономический совет (веэс)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025879481_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_887d2145ece0491f608c7ca4d7d14793.jpg

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел к представителям СМИ после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20250627/minsk-2025809256.html

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

минск, владимир путин, в мире, евразийский экономический союз (еаэс), высший эвразийский экономический совет (веэс)