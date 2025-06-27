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Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске - РИА Новости, 27.06.2025
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17:22 27.06.2025 (обновлено: 17:23 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025892342.html
Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске
Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске - РИА Новости, 27.06.2025
Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске
Президент России Владимир Путин вышел к представителям СМИ после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:22:00+03:00
2025-06-27T17:23:00+03:00
минск
владимир путин
в мире
евразийский экономический союз (еаэс)
высший эвразийский экономический совет (веэс)
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел к представителям СМИ после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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минск, владимир путин, в мире, евразийский экономический союз (еаэс), высший эвразийский экономический совет (веэс)
Минск, Владимир Путин, В мире, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Высший эвразийский экономический совет (ВЕЭС)
Путин вышел к прессе после заседания ВЕЭС в Минске

Путин вышел к прессе после заседания Высшего Евразийского экономического совета

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел к представителям СМИ после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Заседание Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
На заседании ВЕЭС обсудили экономические вопросы и удары по Ирану
Вчера, 13:38
 
МинскВладимир ПутинВ миреЕвразийский экономический союз (ЕАЭС)Высший эвразийский экономический совет (ВЕЭС)
 
 
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