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Путин рассказал о разработке Стратегии развития молодежной политики СГ - РИА Новости, 27.06.2025
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13:03 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/putin-2025799283.html
Путин рассказал о разработке Стратегии развития молодежной политики СГ
Путин рассказал о разработке Стратегии развития молодежной политики СГ - РИА Новости, 27.06.2025
Путин рассказал о разработке Стратегии развития молодежной политики СГ
Разработка Стратегии развития молодёжной политики на среднесрочную перспективу в Союзном государстве продолжается, она будет нацелена на формирование единой... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:03:00+03:00
2025-06-27T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Разработка Стратегии развития молодёжной политики на среднесрочную перспективу в Союзном государстве продолжается, она будет нацелена на формирование единой системы воспитания и становления гармоничной личности, на создание новых социальных, образовательных, экономических возможностей для молодых граждан, сообщил президент России Владимир Путин. Российский лидер направил видеообращение к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии. "В Союзном государстве принята и активно реализуется профильная "дорожная карта" в сфере молодёжной политики до 2027 года. Речь идёт о целом перечне проектов и мероприятий по таким направлениям, как наука и образование, культура и искусство, занятость и повышение квалификации, добровольчество и волонтерство. Кроме того, продолжается разработка Стратегии развития молодёжной политики на среднесрочную перспективу. Она будет нацелена на формирование в Союзном государстве единой системы воспитания и становления гармоничной личности, на создание новых социальных, образовательных, экономических возможностей для молодых граждан, их широкое участие в интеграционных проектах", - сказал президент в своем обращении. Также глава государства отметил, что на форуме, который посвящен вопросам поддержки молодежи, в деталях обсуждается, как раскрыть таланты, профессиональный, интеллектуальный и творческий потенциал молодых людей, как помочь им самореализоваться, проявить себя, принести пользу родине. "И конечно, нужно думать о том, как формировать у молодёжи надёжные духовно-нравственные ориентиры, а они в характере наших народов. Это традиционные ценности семьи, забота о родителях, любовь к детям, патриотизм, служение Отечеству", - подчеркнул Путин. Кроме того, президент особо отметил, что большую лепту в налаживание прямых дружеских контактов между молодёжью России и Белоруссии вносит и Парламентское собрание Союзного государства, регулярно проходят заседания его Молодёжной палаты. "Под патронажем Собрания организуются ежегодные фестивали "Молодёжь за Союзное государство" с масштабной творческой и образовательной программой", - добавил он.
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россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о разработке Стратегии развития молодежной политики СГ

Путин: продолжается разработка Стратегии развития молодёжной политики СГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Разработка Стратегии развития молодёжной политики на среднесрочную перспективу в Союзном государстве продолжается, она будет нацелена на формирование единой системы воспитания и становления гармоничной личности, на создание новых социальных, образовательных, экономических возможностей для молодых граждан, сообщил президент России Владимир Путин.
Российский лидер направил видеообращение к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии.
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"В Союзном государстве принята и активно реализуется профильная "дорожная карта" в сфере молодёжной политики до 2027 года. Речь идёт о целом перечне проектов и мероприятий по таким направлениям, как наука и образование, культура и искусство, занятость и повышение квалификации, добровольчество и волонтерство. Кроме того, продолжается разработка Стратегии развития молодёжной политики на среднесрочную перспективу. Она будет нацелена на формирование в Союзном государстве единой системы воспитания и становления гармоничной личности, на создание новых социальных, образовательных, экономических возможностей для молодых граждан, их широкое участие в интеграционных проектах", - сказал президент в своем обращении.
Также глава государства отметил, что на форуме, который посвящен вопросам поддержки молодежи, в деталях обсуждается, как раскрыть таланты, профессиональный, интеллектуальный и творческий потенциал молодых людей, как помочь им самореализоваться, проявить себя, принести пользу родине.
"И конечно, нужно думать о том, как формировать у молодёжи надёжные духовно-нравственные ориентиры, а они в характере наших народов. Это традиционные ценности семьи, забота о родителях, любовь к детям, патриотизм, служение Отечеству", - подчеркнул Путин.
Кроме того, президент особо отметил, что большую лепту в налаживание прямых дружеских контактов между молодёжью России и Белоруссии вносит и Парламентское собрание Союзного государства, регулярно проходят заседания его Молодёжной палаты.
"Под патронажем Собрания организуются ежегодные фестивали "Молодёжь за Союзное государство" с масштабной творческой и образовательной программой", - добавил он.
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