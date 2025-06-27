https://ria.ru/20250627/putin-2025799283.html

Путин рассказал о разработке Стратегии развития молодежной политики СГ

Путин рассказал о разработке Стратегии развития молодежной политики СГ - РИА Новости, 27.06.2025

Путин рассказал о разработке Стратегии развития молодежной политики СГ

Разработка Стратегии развития молодёжной политики на среднесрочную перспективу в Союзном государстве продолжается, она будет нацелена на формирование единой... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:03:00+03:00

2025-06-27T13:03:00+03:00

2025-06-27T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Разработка Стратегии развития молодёжной политики на среднесрочную перспективу в Союзном государстве продолжается, она будет нацелена на формирование единой системы воспитания и становления гармоничной личности, на создание новых социальных, образовательных, экономических возможностей для молодых граждан, сообщил президент России Владимир Путин. Российский лидер направил видеообращение к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии. "В Союзном государстве принята и активно реализуется профильная "дорожная карта" в сфере молодёжной политики до 2027 года. Речь идёт о целом перечне проектов и мероприятий по таким направлениям, как наука и образование, культура и искусство, занятость и повышение квалификации, добровольчество и волонтерство. Кроме того, продолжается разработка Стратегии развития молодёжной политики на среднесрочную перспективу. Она будет нацелена на формирование в Союзном государстве единой системы воспитания и становления гармоничной личности, на создание новых социальных, образовательных, экономических возможностей для молодых граждан, их широкое участие в интеграционных проектах", - сказал президент в своем обращении. Также глава государства отметил, что на форуме, который посвящен вопросам поддержки молодежи, в деталях обсуждается, как раскрыть таланты, профессиональный, интеллектуальный и творческий потенциал молодых людей, как помочь им самореализоваться, проявить себя, принести пользу родине. "И конечно, нужно думать о том, как формировать у молодёжи надёжные духовно-нравственные ориентиры, а они в характере наших народов. Это традиционные ценности семьи, забота о родителях, любовь к детям, патриотизм, служение Отечеству", - подчеркнул Путин. Кроме того, президент особо отметил, что большую лепту в налаживание прямых дружеских контактов между молодёжью России и Белоруссии вносит и Парламентское собрание Союзного государства, регулярно проходят заседания его Молодёжной палаты. "Под патронажем Собрания организуются ежегодные фестивали "Молодёжь за Союзное государство" с масштабной творческой и образовательной программой", - добавил он.

https://ria.ru/20240524/putin-1948199733.html

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россия, белоруссия, владимир путин, в мире