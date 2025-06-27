https://ria.ru/20250627/putin-2025793767.html

Путин поблагодарил участников Форума регионов России и Белоруссии

Путин поблагодарил участников Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2025

Путин поблагодарил участников Форума регионов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии и поблагодарил их за осязаемый... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:44:00+03:00

2025-06-27T12:44:00+03:00

2025-06-27T12:44:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии и поблагодарил их за осязаемый вклад в укрепление российско-белорусского стратегического партнёрства, Союзного государства и добрососедских отношений граждан обеих стран. "Рад приветствовать всех участников и организаторов очередного, двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии. Встречи представителей регионов двух стран стали по-настоящему доброй традицией, и в этот раз на форум приехали более 800 делегатов из 79 субъектов Российской Федерации и всех белорусских областей", - сказал Путин в своем видеообращении к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии. Он назвал важным тот факт, что практически все субъекты Российской Федерации и области Белоруссии участвуют в реализации многочисленных взаимовыгодных совместных проектов. "Хотел бы поблагодарить всех вас за реальный, осязаемый вклад, который вы вносите в дальнейшее укрепление российско-белорусского стратегического партнёрства, нашего Союзного государства, а также добрососедских и по-настоящему дружеских, братских уз, связывающих россиян и белорусов", - добавил президент в обращении к участникам форума.

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Видеообращение Путина к участникам Форума регионов России и Белоруссии Видеообращение Путина к участникам Форума регионов России и Белоруссии. 2025-06-27T12:44 true PT7M22S

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россия, белоруссия, владимир путин