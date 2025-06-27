https://ria.ru/20250627/putin--2025833870.html

Путин поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ

Путин поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ - РИА Новости, 27.06.2025

Путин поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин сообщил что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:49:00+03:00

2025-06-27T14:49:00+03:00

2025-06-27T15:01:00+03:00

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.Путин в пятницу встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Беседа состоялась в пятницу на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске."Хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания президенту ОАЭ. У нас постоянный контакт с президентом",- сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20250518/torgovlya-2017677109.html

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оаэ, в мире, россия, абу-даби, владимир путин, евразийский экономический союз