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Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2025
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12:39 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/putin--2025792183.html
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2025
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня на Россию как на главного экономического партнёра Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:39:00+03:00
2025-06-27T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня на Россию как на главного экономического партнёра Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота республики, а по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. Путин направил видеообращение к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии, в котором поблагодарил их за осязаемый вклад в укрепление российско-белорусского стратегического партнёрства, Союзного государства и добрососедских отношений граждан обеих стран. "На Россию как главного экономического партнёра Белоруссии уже приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. В прошлом году товарооборот обновил исторический максимум и превысил 50 миллиардов долларов. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – около 5 миллиардов долларов", - сказал Путин в своем обращении. Он добавил, что по итогу нынешней встречи запланированы к подписанию порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму в 20 миллиардов рублей. "Их реализация, безусловно, будет способствовать ещё более тесной интеграции двух наших стран", - убежден президент России.
https://ria.ru/20250627/belorussiya-2025753895.html
https://ria.ru/20250619/putin-2023759462.html
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россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

Владимир Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня на Россию как на главного экономического партнёра Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота республики, а по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место.
Путин направил видеообращение к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии, в котором поблагодарил их за осязаемый вклад в укрепление российско-белорусского стратегического партнёрства, Союзного государства и добрососедских отношений граждан обеих стран.
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Матвиенко рассказала о росте взаимного товарооборота России и Белоруссии
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"На Россию как главного экономического партнёра Белоруссии уже приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. В прошлом году товарооборот обновил исторический максимум и превысил 50 миллиардов долларов. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – около 5 миллиардов долларов", - сказал Путин в своем обращении.
Он добавил, что по итогу нынешней встречи запланированы к подписанию порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму в 20 миллиардов рублей.
"Их реализация, безусловно, будет способствовать ещё более тесной интеграции двух наших стран", - убежден президент России.
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