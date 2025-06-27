https://ria.ru/20250627/putin--2025792183.html

Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2025

Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня на Россию как на главного экономического партнёра Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:39:00+03:00

2025-06-27T12:39:00+03:00

2025-06-27T12:39:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня на Россию как на главного экономического партнёра Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота республики, а по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. Путин направил видеообращение к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии, в котором поблагодарил их за осязаемый вклад в укрепление российско-белорусского стратегического партнёрства, Союзного государства и добрососедских отношений граждан обеих стран. "На Россию как главного экономического партнёра Белоруссии уже приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. В прошлом году товарооборот обновил исторический максимум и превысил 50 миллиардов долларов. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – около 5 миллиардов долларов", - сказал Путин в своем обращении. Он добавил, что по итогу нынешней встречи запланированы к подписанию порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму в 20 миллиардов рублей. "Их реализация, безусловно, будет способствовать ещё более тесной интеграции двух наших стран", - убежден президент России.

https://ria.ru/20250627/belorussiya-2025753895.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023759462.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, владимир путин, в мире