https://ria.ru/20250627/putin--2025765761.html
Путин поздравил два полка с присвоением наименования "гвардейский"
Путин поздравил два полка с присвоением наименования "гвардейский" - РИА Новости, 27.06.2025
Путин поздравил два полка с присвоением наименования "гвардейский"
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 17-й бригады радиоэлектронной борьбы, 218-го танкового и 43-го морского штурмового... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:37:00+03:00
2025-06-27T11:37:00+03:00
2025-06-27T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 17-й бригады радиоэлектронной борьбы, 218-го танкового и 43-го морского штурмового авиационного полков с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив их профессионализм в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. "Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - говорится в поздравлениях. Российский лидер пожелал командованию и личному составу этих полков крепкого здоровья и успехов.
https://ria.ru/20250522/putin-2018480694.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поздравил два полка с присвоением наименования "гвардейский"
Путин поздравил бригаду и два полка с присвоением наименования "гвардейская"
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 17-й бригады радиоэлектронной борьбы, 218-го танкового и 43-го морского штурмового авиационного полков с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив их профессионализм в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - говорится в поздравлениях.
Российский лидер пожелал командованию и личному составу этих полков крепкого здоровья и успехов.