https://ria.ru/20250627/putin--2025765761.html

Путин поздравил два полка с присвоением наименования "гвардейский"

Путин поздравил два полка с присвоением наименования "гвардейский" - РИА Новости, 27.06.2025

Путин поздравил два полка с присвоением наименования "гвардейский"

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 17-й бригады радиоэлектронной борьбы, 218-го танкового и 43-го морского штурмового... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:37:00+03:00

2025-06-27T11:37:00+03:00

2025-06-27T11:37:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 17-й бригады радиоэлектронной борьбы, 218-го танкового и 43-го морского штурмового авиационного полков с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив их профессионализм в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. "Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - говорится в поздравлениях. Российский лидер пожелал командованию и личному составу этих полков крепкого здоровья и успехов.

https://ria.ru/20250522/putin-2018480694.html

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владимир путин, россия, общество