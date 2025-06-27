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Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на саммит ЕАЭС
Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на саммит ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на саммит ЕАЭС
Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:24:00+03:00
2025-06-27T11:24:00+03:00
2025-06-27T12:40:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза. Российского лидера в резиденции встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Церемония официальной встречи глав государств-членов ЕАЭС, прибывших в эти дни в Минск, проходит в зале торжественных церемоний во Дворце независимости. Позже в пятницу здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Лукашенко лично встречает и приветствует прибывающих гостей. После церемонии главы государств сделают совместное фото, а затем начнут заседание ВЕЭС. Оно будет проходить в узком составе, а позже продолжится в расширенном формате с участием глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных иностранных гостей. Дворец независимости в Минске - официальная резиденция президента Белоруссии. Он построен в 2013 году. Здесь проводят государственные мероприятия с участием иностранных лидеров и послов, форумы, совещания, съезды международных, политических, экономических и общественных организаций.
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Кадры из Дворца независимости Минска перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета
Во Дворце независимости Минска скоро начнётся церемония приветствия и официального фотографирования лидеров, прибывших на заседание Высшего Евразийского экономического совета.
2025-06-27T11:24
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в мире, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз, веэс
В мире, Минск, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, ВЕЭС
Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на саммит ЕАЭС
Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров ЕАЭС