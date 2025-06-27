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Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на саммит ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
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11:24 27.06.2025 (обновлено: 12:40 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin--2025761978.html
Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на саммит ЕАЭС
Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на саммит ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на саммит ЕАЭС
Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:24:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза. Российского лидера в резиденции встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Церемония официальной встречи глав государств-членов ЕАЭС, прибывших в эти дни в Минск, проходит в зале торжественных церемоний во Дворце независимости. Позже в пятницу здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Лукашенко лично встречает и приветствует прибывающих гостей. После церемонии главы государств сделают совместное фото, а затем начнут заседание ВЕЭС. Оно будет проходить в узком составе, а позже продолжится в расширенном формате с участием глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных иностранных гостей. Дворец независимости в Минске - официальная резиденция президента Белоруссии. Он построен в 2013 году. Здесь проводят государственные мероприятия с участием иностранных лидеров и послов, форумы, совещания, съезды международных, политических, экономических и общественных организаций.
https://ria.ru/20241225/sng-1991287919.html
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Кадры из Дворца независимости Минска перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета
Во Дворце независимости Минска скоро начнётся церемония приветствия и официального фотографирования лидеров, прибывших на заседание Высшего Евразийского экономического совета.
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в мире, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз, веэс
В мире, Минск, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, ВЕЭС
Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на саммит ЕАЭС

Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров ЕАЭС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза.
Российского лидера в резиденции встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Церемония официальной встречи глав государств-членов ЕАЭС, прибывших в эти дни в Минск, проходит в зале торжественных церемоний во Дворце независимости. Позже в пятницу здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Неформальная встреча глав делегаций государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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25 декабря 2024, 16:58
Лукашенко лично встречает и приветствует прибывающих гостей. После церемонии главы государств сделают совместное фото, а затем начнут заседание ВЕЭС. Оно будет проходить в узком составе, а позже продолжится в расширенном формате с участием глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных иностранных гостей.
Дворец независимости в Минске - официальная резиденция президента Белоруссии. Он построен в 2013 году. Здесь проводят государственные мероприятия с участием иностранных лидеров и послов, форумы, совещания, съезды международных, политических, экономических и общественных организаций.
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В миреМинскБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВЕЭС
 
 
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