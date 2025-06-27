Путин внес в ГД конвенцию о статусе делегаций, направляемых в страны СНГ
Путин внес в ГД РФ конвенцию о статусе делегаций, направляемых в страны СНГ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники Содружества Независимых Государств, подписанную в городе Москве 8 октября 2024 года", - сказано в документе.
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Документ определяет терминологическую базу, порядок направления делегаций и назначения соответствующего персонала, а также регулирует привилегии и иммунитеты, необходимые для выполнения членами делегаций своих функций.
Конвенция предусматривает гарантии от возможных посягательств правоохранительных структур иностранных государств, а также органов международной юстиции, также предусмотрены привилегии и иммунитеты глав государств и лиц высокого ранга, которые признаются обычными нормами международного права (абсолютный иммунитет от юрисдикции принимающего государства), за членами делегаций при исполнении ими официальных функций (то есть в течение всего времени пребывания на территории принимающего государства в составе делегации) закрепляется иммунитет от личного ареста или задержания, аналогичный по существу иммунитету аккредитованных сотрудников дипломатических миссии.
При ратификации конвенции предлагается сформулировать заявление, призванное подчеркнуть недопустимость действий некоторых международных органов, в которых не участвует направляющее государство, по привлечению к ответственности высших должностных лиц и членов делегации.
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