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Путин внес в ГД конвенцию о статусе делегаций, направляемых в страны СНГ - РИА Новости, 27.06.2025
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10:45 27.06.2025 (обновлено: 10:46 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin--2025750082.html
Путин внес в ГД конвенцию о статусе делегаций, направляемых в страны СНГ
Путин внес в ГД конвенцию о статусе делегаций, направляемых в страны СНГ - РИА Новости, 27.06.2025
Путин внес в ГД конвенцию о статусе делегаций, направляемых в страны СНГ
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ, документ доступен в думской... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:45:00+03:00
2025-06-27T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ, документ доступен в думской электронной базе. "Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники Содружества Независимых Государств, подписанную в городе Москве 8 октября 2024 года", - сказано в документе. Документ определяет терминологическую базу, порядок направления делегаций и назначения соответствующего персонала, а также регулирует привилегии и иммунитеты, необходимые для выполнения членами делегаций своих функций. Конвенция предусматривает гарантии от возможных посягательств правоохранительных структур иностранных государств, а также органов международной юстиции, также предусмотрены привилегии и иммунитеты глав государств и лиц высокого ранга, которые признаются обычными нормами международного права (абсолютный иммунитет от юрисдикции принимающего государства), за членами делегаций при исполнении ими официальных функций (то есть в течение всего времени пребывания на территории принимающего государства в составе делегации) закрепляется иммунитет от личного ареста или задержания, аналогичный по существу иммунитету аккредитованных сотрудников дипломатических миссии. При ратификации конвенции предлагается сформулировать заявление, призванное подчеркнуть недопустимость действий некоторых международных органов, в которых не участвует направляющее государство, по привлечению к ответственности высших должностных лиц и членов делегации.
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россия, москва, владимир путин, госдума рф, снг, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Госдума РФ, СНГ, В мире
Путин внес в ГД конвенцию о статусе делегаций, направляемых в страны СНГ

Путин внес в ГД РФ конвенцию о статусе делегаций, направляемых в страны СНГ

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники Содружества Независимых Государств, подписанную в городе Москве 8 октября 2024 года", - сказано в документе.
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Документ определяет терминологическую базу, порядок направления делегаций и назначения соответствующего персонала, а также регулирует привилегии и иммунитеты, необходимые для выполнения членами делегаций своих функций.
Конвенция предусматривает гарантии от возможных посягательств правоохранительных структур иностранных государств, а также органов международной юстиции, также предусмотрены привилегии и иммунитеты глав государств и лиц высокого ранга, которые признаются обычными нормами международного права (абсолютный иммунитет от юрисдикции принимающего государства), за членами делегаций при исполнении ими официальных функций (то есть в течение всего времени пребывания на территории принимающего государства в составе делегации) закрепляется иммунитет от личного ареста или задержания, аналогичный по существу иммунитету аккредитованных сотрудников дипломатических миссии.
При ратификации конвенции предлагается сформулировать заявление, призванное подчеркнуть недопустимость действий некоторых международных органов, в которых не участвует направляющее государство, по привлечению к ответственности высших должностных лиц и членов делегации.
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