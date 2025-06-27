https://ria.ru/20250627/putin--2025750082.html

Путин внес в ГД конвенцию о статусе делегаций, направляемых в страны СНГ

Путин внес в ГД конвенцию о статусе делегаций, направляемых в страны СНГ - РИА Новости, 27.06.2025

Путин внес в ГД конвенцию о статусе делегаций, направляемых в страны СНГ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ, документ доступен в думской... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:45:00+03:00

2025-06-27T10:45:00+03:00

2025-06-27T10:46:00+03:00

россия

москва

владимир путин

госдума рф

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ, документ доступен в думской электронной базе. "Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники Содружества Независимых Государств, подписанную в городе Москве 8 октября 2024 года", - сказано в документе. Документ определяет терминологическую базу, порядок направления делегаций и назначения соответствующего персонала, а также регулирует привилегии и иммунитеты, необходимые для выполнения членами делегаций своих функций. Конвенция предусматривает гарантии от возможных посягательств правоохранительных структур иностранных государств, а также органов международной юстиции, также предусмотрены привилегии и иммунитеты глав государств и лиц высокого ранга, которые признаются обычными нормами международного права (абсолютный иммунитет от юрисдикции принимающего государства), за членами делегаций при исполнении ими официальных функций (то есть в течение всего времени пребывания на территории принимающего государства в составе делегации) закрепляется иммунитет от личного ареста или задержания, аналогичный по существу иммунитету аккредитованных сотрудников дипломатических миссии. При ратификации конвенции предлагается сформулировать заявление, призванное подчеркнуть недопустимость действий некоторых международных органов, в которых не участвует направляющее государство, по привлечению к ответственности высших должностных лиц и членов делегации.

https://ria.ru/20241225/sng-1991287919.html

https://ria.ru/20241225/putin-1991236960.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, госдума рф, снг, в мире