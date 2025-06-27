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Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом - РИА Новости, 27.06.2025
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01:38 27.06.2025 (обновлено: 11:31 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/pustynya-2025694438.html
Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом
Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом - РИА Новости, 27.06.2025
Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом
Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой сухой в мире, в четверг оказалась заснеженной, сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA. РИА Новости, 27.06.2025
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чили
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой сухой в мире, в четверг оказалась заснеженной, сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA. "Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" — говорится в сообщении обсерватории в социальной сети Х. В опубликованном видеоролике отмечается, что снежный феномен наблюдается впервые за десять лет. Как отмечает газета El Mercurio, метеорологи прогнозировали в регионе ливни и штормы.
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Заснеженная чилийская пустыня Атакама
"Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой сухой в мире, в четверг оказалась заснеженной, сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA. Отмечается, что снежный "феномен" наблюдается впервые за 10 лет.
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Чили
Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом

Самую сухую пустыню мира Атакама засыпало снегом

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой сухой в мире, в четверг оказалась заснеженной, сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA.
"Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" — говорится в сообщении обсерватории в социальной сети Х.
В опубликованном видеоролике отмечается, что снежный феномен наблюдается впервые за десять лет.
Как отмечает газета El Mercurio, метеорологи прогнозировали в регионе ливни и штормы.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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