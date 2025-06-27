https://ria.ru/20250627/pustynya-2025694438.html
Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом
Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом - РИА Новости, 27.06.2025
Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом
Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой сухой в мире, в четверг оказалась заснеженной, сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:38:00+03:00
2025-06-27T01:38:00+03:00
2025-06-27T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой сухой в мире, в четверг оказалась заснеженной, сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA. "Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" — говорится в сообщении обсерватории в социальной сети Х. В опубликованном видеоролике отмечается, что снежный феномен наблюдается впервые за десять лет. Как отмечает газета El Mercurio, метеорологи прогнозировали в регионе ливни и штормы.
https://ria.ru/20250502/zemletryasenie-2014714631.html
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Заснеженная чилийская пустыня Атакама
"Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!"
Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой сухой в мире, в четверг оказалась заснеженной, сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA.
Отмечается, что снежный "феномен" наблюдается впервые за 10 лет.
2025-06-27T01:38
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чили
Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом
Самую сухую пустыню мира Атакама засыпало снегом