https://ria.ru/20250627/pustynya-2025694438.html

Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом

Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом - РИА Новости, 27.06.2025

Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом

Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой сухой в мире, в четверг оказалась заснеженной, сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA. РИА Новости, 27.06.2025

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чили

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой сухой в мире, в четверг оказалась заснеженной, сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA. "Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" — говорится в сообщении обсерватории в социальной сети Х. В опубликованном видеоролике отмечается, что снежный феномен наблюдается впервые за десять лет. Как отмечает газета El Mercurio, метеорологи прогнозировали в регионе ливни и штормы.

https://ria.ru/20250502/zemletryasenie-2014714631.html

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Заснеженная чилийская пустыня Атакама "Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой сухой в мире, в четверг оказалась заснеженной, сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA. Отмечается, что снежный "феномен" наблюдается впервые за 10 лет. 2025-06-27T01:38 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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