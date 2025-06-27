https://ria.ru/20250627/pushkov-2025691980.html

Пушков назвал встречу лидеров стран НАТО в Гааге саммитом неуверенности

Пушков назвал встречу лидеров стран НАТО в Гааге саммитом неуверенности - РИА Новости, 27.06.2025

Пушков назвал встречу лидеров стран НАТО в Гааге саммитом неуверенности

Российский сенатор Алексей Пушков назвал встречу лидеров стран НАТО в Гааге "саммитом неуверенности". РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T00:59:00+03:00

2025-06-27T00:59:00+03:00

2025-06-27T00:59:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал встречу лидеров стран НАТО в Гааге "саммитом неуверенности". "Саммит НАТО в Гааге, вместо саммита сплоченности стал "саммитом неуверенности". Для европейских союзников США - неуверенности в надежности стратегической опоры Европы в лице Трампе и Америке как главной державе альянса. Вопрос о том, до какой степени можно полагаться на нынешние США, разумеется, не озвучивался, но ощутимо витал в воздухе Гааги", - написал он в Telegram-канале. Сенатор отметил, что для президента США Дональда Трампа это также был "саммит неуверенности", так как союзники, которые хотели видеть в Белом доме Камалу Харрис, Трампа ненавидят, хотя и пытаются добиться его расположения. Как уточнил Пушков, союзники навязывают Трампу Зеленского и хотят втянуть его в украинскую авантюру, в которой не будет ни победы, ни славы, и которые не способны помочь ему ни на Ближнем Востоке, ни с Китаем, ни с Россией, а только "втыкают ему при первой возможности палки в колеса". "Наконец, это был саммит неуверенности всего западного альянса, до какой степени и как поддерживать Украину, если Трамп слышать не хочет о ее вступлении в НАТО и явно не намерен выделять на нее новые средства и вооружения, а у самих европейцев не хватает ни того, ни другого", - добавил Пушков Сенатор добавил, что саммит НАТО в Гааге был "саммитом уверенности" только для Зеленского: "уверенности в том, что все идет не в том направлении, которое ему нужно", так как украинская тематика оказалась "на обочине".

https://ria.ru/20250625/pushkov-2025468728.html

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в мире, гаага, сша, европа, алексей пушков, дональд трамп, камала харрис, нато