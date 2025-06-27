ВС России освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
Минобороны: ВС РФ освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области", — говорится в сводке ведомства за неделю.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
Об освобождении Петровского министерство объявило 22 июня.
За неделю бойцы "Запада" нанесли удары по восьми бригадам и двум пограничным отрядам противника.
Потери Киева:
- более 1410 военнослужащих;
- два танка;
- восемь боевых бронированных машин;
- 68 автомобилей;
- восемь орудий полевой артиллерии;
- 17 станций радиоэлектронной борьбы;
- 26 складов боеприпасов.
Также ВС России за это время нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, военной инфраструктуре противника и пунктам временной дислокации армии и наемников.
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