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ВС России освободили Новую Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 27.06.2025 (обновлено: 13:01 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/punkt-2025785969.html
ВС России освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
ВС России освободили Новую Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости, 27.06.2025
ВС России освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:22:00+03:00
2025-06-27T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
безопасность
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области", — говорится в сводке ведомства за неделю.За неделю бойцы "Запада" нанесли удары по восьми бригадам и двум пограничным отрядам противника. Потери Киева:Также ВС России за это время нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, военной инфраструктуре противника и пунктам временной дислокации армии и наемников.
https://ria.ru/20250625/marochko-2025241748.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
ВС России освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области", — говорится в сводке ведомства за неделю.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

Об освобождении Петровского министерство объявило 22 июня.

За неделю бойцы "Запада" нанесли удары по восьми бригадам и двум пограничным отрядам противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
25 июня, 06:03
Потери Киева:
  • более 1410 военнослужащих;
  • два танка;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • 68 автомобилей;
  • восемь орудий полевой артиллерии;
  • 17 станций радиоэлектронной борьбы;
  • 26 складов боеприпасов.
Также ВС России за это время нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, военной инфраструктуре противника и пунктам временной дислокации армии и наемников.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасность
 
 
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