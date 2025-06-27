https://ria.ru/20250627/punkt-2025785969.html

ВС России освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

ВС России освободили Новую Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости, 27.06.2025

ВС России освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:22:00+03:00

2025-06-27T12:22:00+03:00

2025-06-27T13:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области", — говорится в сводке ведомства за неделю.За неделю бойцы "Запада" нанесли удары по восьми бригадам и двум пограничным отрядам противника. Потери Киева:Также ВС России за это время нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, военной инфраструктуре противника и пунктам временной дислокации армии и наемников.

https://ria.ru/20250625/marochko-2025241748.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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