https://ria.ru/20250627/professionaly-2025763275.html

Эксперт: чемпионат высоких технологий важен для роста профессионалов

Эксперт: чемпионат высоких технологий важен для роста профессионалов - РИА Новости, 27.06.2025

Эксперт: чемпионат высоких технологий важен для роста профессионалов

Соревнования чемпионата высоких технологий являются важным этапом роста будущих профессионалов, сообщил менеджер компетенции "Киберимунная автономность"... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:29:00+03:00

2025-06-27T11:29:00+03:00

2025-06-27T12:33:00+03:00

новгородская область

ярославская область

республика татарстан (татарстан)

сергей соболев

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Соревнования чемпионата высоких технологий являются важным этапом роста будущих профессионалов, сообщил менеджер компетенции "Киберимунная автономность" чемпионата Сергей Соболев. Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата пройдет в Новгородской области с 2 по 6 июля. В соревнованиях по компетенции "Киберимунная автономность" примут участие представители 12 регионов: Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа. "Соревнования чемпионата высоких технологий – это не просто проверка навыков, это важный этап профессионального роста для будущих специалистов. Именно поэтому в перечень компетенций вошла “Кибериммунная автономность”, позволяющая создать безопасные системы даже из потенциально уязвимых компонентов. Такая компетенция требует системно-инженерных знаний от участников", – прокомментировал Соболев, его слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования. Он подчеркнул, что в таких соревнованиях важны не только технические знания, но и способность быстро адаптироваться к новым вызовам – эти навыки критически важны в эпоху цифровой трансформации. Конкурсанты, продемонстрировавшие лучшие результаты на итоговом (межрегиональном) этапе, смогут принять участие в финале чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Соревнования чемпионата высоких технологий проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250626/professionaly-2025527534.html

https://ria.ru/20250625/professionaly-2025335078.html

https://ria.ru/20250626/professionaly-2025570895.html

новгородская область

ярославская область

республика татарстан (татарстан)

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новгородская область, ярославская область, республика татарстан (татарстан), сергей соболев, чемпионат «профессионалы»