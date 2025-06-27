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Путин оценил проекты меморандумов России и Украины
Путин оценил проекты меморандумов России и Украины - РИА Новости, 27.06.2025
Путин оценил проекты меморандумов России и Украины
Проекты Украины и России - два совершенно противоположных меморандума, это неудивительно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:31:00+03:00
2025-06-27T17:31:00+03:00
2025-06-27T18:24:00+03:00
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Проекты Украины и России - два совершенно противоположных меморандума, это неудивительно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос РИА Новости."Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло, я вам ничего неожиданного и не скажу, это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того организуются и проводятся... чтобы искать пути сближения. А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет", - сказал президент журналистам.Он также рассказал, что Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших военных ВСУ: для этого Москве нужно согласие Киева. После того, как обмен пленными и передача тел завершится, стороны могут продолжить переговоры, отметил он. Дату и место проведения встречи еще предстоит согласовать.
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украина, россия, владимир путин, в мире
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Путин оценил проекты меморандумов России и Украины
Путин назвал проекты меморандумов России и Украины прямо противоположными
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Проекты Украины и России - два совершенно противоположных меморандума, это неудивительно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло, я вам ничего неожиданного и не скажу, это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того организуются и проводятся... чтобы искать пути сближения. А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет", - сказал президент журналистам.
Он также рассказал, что Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших военных ВСУ: для этого Москве нужно согласие Киева. После того, как обмен пленными и передача тел завершится, стороны могут продолжить переговоры, отметил он. Дату и место проведения встречи еще предстоит согласовать.