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Названа причина энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья - РИА Новости, 27.06.2025
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06:15 27.06.2025 (обновлено: 07:50 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/primore-2025703906.html
Названа причина энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья
Названа причина энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья - РИА Новости, 27.06.2025
Названа причина энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья
Причиной масштабной энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья, стало пучение грунта в Хабаровском крае, сообщает министерство энергетики и... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T06:15:00+03:00
2025-06-27T07:50:00+03:00
происшествия
жкх
приморский край
владивосток
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Причиной масштабной энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья, стало пучение грунта в Хабаровском крае, сообщает министерство энергетики и газоснабжения Приморского края. "Инцидент случился на болотистой местности Хабаровского края, в зоне пересечения с линией 500 киловольт Приморская ГРЭС — Хехцир-2. Причиной стало пучение грунта, что привело к перекрытию ВЛ (воздушной линии) 500 кВ на ВЛ 10 кВ и последующему аварийному отключению", — рассказали в ведомстве. В результате снизился переток электроэнергии из Хабаровского края, и для защиты энергосистемы сработала системная автоматика ограничения нагрузки. По данным минэнерго, без света осталась практически половина Приморского края.В ходе осмотра ЛЭП специалисты нашли "следы перекрытия на проводе из-за приближения на недопустимое расстояние проводов линии 10 кВ", — рассказала на видео, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Приморья, глава ведомства Елена Шиш. По ее словам, эта линия находилась в болотистой местности. "То есть данная авария – не умышленное повреждение — была связана именно с перекрытием проводов, принадлежащих сторонней организации", — уточнила она.Аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир произошло в четверг в 15.56 (08.56 мск). В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Было отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 мегаватт. На 16.37 (09.37 мск) электроснабжение восстановили у 85 процентов оставшихся без света абонентов в Приморском крае. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.
https://ria.ru/20250627/primore-2025697942.html
https://ria.ru/20250603/elektroset-2020675637.html
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происшествия, жкх, приморский край, владивосток, хабаровский край
Происшествия, ЖКХ, Приморский край, Владивосток, Хабаровский край
Названа причина энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья

Энергоавария в Приморье произошла из-за пучения грунта в Хабаровском крае

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Причиной масштабной энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья, стало пучение грунта в Хабаровском крае, сообщает министерство энергетики и газоснабжения Приморского края.
«
"Инцидент случился на болотистой местности Хабаровского края, в зоне пересечения с линией 500 киловольт Приморская ГРЭС — Хехцир-2. Причиной стало пучение грунта, что привело к перекрытию ВЛ (воздушной линии) 500 кВ на ВЛ 10 кВ и последующему аварийному отключению", — рассказали в ведомстве.
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Приморье полностью восстановили свет после масштабной аварии
03:14
В результате снизился переток электроэнергии из Хабаровского края, и для защиты энергосистемы сработала системная автоматика ограничения нагрузки. По данным минэнерго, без света осталась практически половина Приморского края.
В ходе осмотра ЛЭП специалисты нашли "следы перекрытия на проводе из-за приближения на недопустимое расстояние проводов линии 10 кВ", — рассказала на видео, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Приморья, глава ведомства Елена Шиш.
По ее словам, эта линия находилась в болотистой местности.
"То есть данная авария – не умышленное повреждение — была связана именно с перекрытием проводов, принадлежащих сторонней организации", — уточнила она.
Аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир произошло в четверг в 15.56 (08.56 мск). В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Было отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 мегаватт. На 16.37 (09.37 мск) электроснабжение восстановили у 85 процентов оставшихся без света абонентов в Приморском крае. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.
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3 июня, 15:11
 
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