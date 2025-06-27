Названа причина энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья
Энергоавария в Приморье произошла из-за пучения грунта в Хабаровском крае
Линии электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Причиной масштабной энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья, стало пучение грунта в Хабаровском крае, сообщает министерство энергетики и газоснабжения Приморского края.
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"Инцидент случился на болотистой местности Хабаровского края, в зоне пересечения с линией 500 киловольт Приморская ГРЭС — Хехцир-2. Причиной стало пучение грунта, что привело к перекрытию ВЛ (воздушной линии) 500 кВ на ВЛ 10 кВ и последующему аварийному отключению", — рассказали в ведомстве.
В результате снизился переток электроэнергии из Хабаровского края, и для защиты энергосистемы сработала системная автоматика ограничения нагрузки. По данным минэнерго, без света осталась практически половина Приморского края.
В ходе осмотра ЛЭП специалисты нашли "следы перекрытия на проводе из-за приближения на недопустимое расстояние проводов линии 10 кВ", — рассказала на видео, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Приморья, глава ведомства Елена Шиш.
По ее словам, эта линия находилась в болотистой местности.
"То есть данная авария – не умышленное повреждение — была связана именно с перекрытием проводов, принадлежащих сторонней организации", — уточнила она.
Аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир произошло в четверг в 15.56 (08.56 мск). В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Было отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 мегаватт. На 16.37 (09.37 мск) электроснабжение восстановили у 85 процентов оставшихся без света абонентов в Приморском крае. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.