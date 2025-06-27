https://ria.ru/20250627/primore-2025697942.html
В Приморье полностью восстановили свет после масштабной аварии
В Приморье полностью восстановили свет после масштабной аварии - РИА Новости, 27.06.2025
В Приморье полностью восстановили свет после масштабной аварии
Энергетики полностью восстановили свет в Приморье после масштабной аварии, произошедшей в четверг, сообщили журналистам в краевом правительстве. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T03:14:00+03:00
2025-06-27T03:14:00+03:00
2025-06-27T03:14:00+03:00
происшествия
приморский край
владивосток
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили свет в Приморье после масштабной аварии, произошедшей в четверг, сообщили журналистам в краевом правительстве. Минэнерго региона сообщило, что в 15.56 (08.56 мск) четверга произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Было отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт. На 16.37 (09.37 мск) электроснабжение было восстановлено у 85% отключённых потребителей в Приморском крае. Арбитражный суд Приморья сообщил, что приостановил заседания из-за массового отключения света во Владивостоке. Прокуратура начала проверку. Позже минэнерго сообщило, что авария не связана с внешними воздействиями. "Всё восстановлено, энергетический комплекс региона работает в штатном режиме", - сообщили в правительстве.
https://ria.ru/20250626/vladivostok-2025515685.html
приморский край
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происшествия, приморский край, владивосток, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Приморье полностью восстановили свет после масштабной аварии
Энергетики полностью восстановили свет в Приморье после масштабной аварии