В Братске вынесли приговор бывшему инспектору ГАИ за получение взяток
Экс-инспектор ГАИ осужден в Братске на 5,5 года за 55 взяток на экзаменах
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ИРКУТСК, 27 июн - РИА Новости. В Братске на 5,5 лет колонии строгого режима осужден бывший сотрудник Госавтоинспекции за получение взяток в составе организованной группы, сообщает Иркутская областная прокуратура.
По данным регионального СК, с 2019 по 2022 годы начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Братске вместе с сослуживцами и заинтересованными предпринимателями организовал за вознаграждение от 20 до 100 тысяч рублей успешную сдачу экзаменов кандидатам в водители. С использованием технических средств - микронаушников, сотовых телефонов с видеокамерой, ими передавалась информация о содержании экзаменационного задания и ответы, также при выдаче водительских удостоверений, не проводилась проверка навыков вождения. Уголовные дела были заведены по статье о получении взяток организованной группой, общая сумма которых составила более 2 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования пять обвиняемых признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд установил, что 53-летний подсудимый, занимавший должность старшего инспектора, участвовал в преступной схеме. Он признан виновным по 55 эпизодам.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года, а также специального звания "капитан полиции", - говорится в сообщении
Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ и полиции. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Ранее суд в Братске приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, признав его виновным в 65 эпизодах взяток. Уголовные дела в отношении других участников находятся на рассмотрении.