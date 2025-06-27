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Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии
Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии - РИА Новости, 27.06.2025
Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии
Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ, обсуждают совместные проекты в Турции, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:48:00+03:00
2025-06-27T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ, обсуждают совместные проекты в Турции, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны отметили потенциал для развития сотрудничества в сфере поставок электроэнергии из Российской Федерации в Турецкую Республику. Стороны отметили продуктивность дискуссий между соответствующими компаниями, работающими в электроэнергетическом секторе… и выразили готовность к реализации проектов в Турции", – говорится в документе.Член правления "Интер РАО" Александра Панина в июне 2024 года заявляла, что компания ведет переговоры с Турцией о поставках российской электроэнергии в страну. Панина поясняла, что экспортная пошлина на электроэнергию делает энергопоставки в страну невыгодными для компании, поскольку в данном направлении большая ценовая конкуренция. Грузия и Азербайджан могут напрямую поставлять электроэнергию в Турцию, в то время как Россия может экспортировать через Грузию. Пока "Интер РАО" не экспортировала электроэнергию в Турцию."Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, россия, в мире
Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии
Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ, обсуждают совместные проекты в Турции, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Стороны отметили потенциал для развития сотрудничества в сфере поставок электроэнергии из Российской Федерации в Турецкую Республику. Стороны отметили продуктивность дискуссий между соответствующими компаниями, работающими в электроэнергетическом секторе… и выразили готовность к реализации проектов в Турции", – говорится в документе.
Член правления "Интер РАО" Александра Панина в июне 2024 года заявляла, что компания ведет переговоры с Турцией о поставках российской электроэнергии в страну. Панина поясняла, что экспортная пошлина на электроэнергию делает энергопоставки в страну невыгодными для компании, поскольку в данном направлении большая ценовая конкуренция. Грузия и Азербайджан могут напрямую поставлять электроэнергию в Турцию, в то время как Россия может экспортировать через Грузию. Пока "Интер РАО" не экспортировала электроэнергию в Турцию.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.