https://ria.ru/20250627/postavki-2025772452.html

Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии

Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии - РИА Новости, 27.06.2025

Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии

Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ, обсуждают совместные проекты в Турции, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:48:00+03:00

2025-06-27T11:48:00+03:00

2025-06-27T13:41:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ, обсуждают совместные проекты в Турции, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны отметили потенциал для развития сотрудничества в сфере поставок электроэнергии из Российской Федерации в Турецкую Республику. Стороны отметили продуктивность дискуссий между соответствующими компаниями, работающими в электроэнергетическом секторе… и выразили готовность к реализации проектов в Турции", – говорится в документе.Член правления "Интер РАО" Александра Панина в июне 2024 года заявляла, что компания ведет переговоры с Турцией о поставках российской электроэнергии в страну. Панина поясняла, что экспортная пошлина на электроэнергию делает энергопоставки в страну невыгодными для компании, поскольку в данном направлении большая ценовая конкуренция. Грузия и Азербайджан могут напрямую поставлять электроэнергию в Турцию, в то время как Россия может экспортировать через Грузию. Пока "Интер РАО" не экспортировала электроэнергию в Турцию."Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.

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турция, россия, в мире