https://ria.ru/20250627/posol-2025922006.html

Посол Германии обсудил с МИД условия работы корреспондентов

Посол Германии обсудил с МИД условия работы корреспондентов - РИА Новости, 27.06.2025

Посол Германии обсудил с МИД условия работы корреспондентов

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф заявил, что в МИД России, куда он был ранее вызван, обсудил условия работы российских и немецких корреспондентов. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:50:00+03:00

2025-06-27T17:50:00+03:00

2025-06-27T18:49:00+03:00

германия

москва

россия

александр ламбсдорф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф заявил, что в МИД России, куда он был ранее вызван, обсудил условия работы российских и немецких корреспондентов. "У нас была интересная беседа по условиям работы наших корреспондентов", - сказал он журналистам. Он добавил, что СМИ узнают о результатах беседы позже.

https://ria.ru/20250627/zakharova-2025844241.html

германия

москва

россия

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германия, москва, россия, александр ламбсдорф