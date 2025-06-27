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Посол Германии обсудил с МИД условия работы корреспондентов - РИА Новости, 27.06.2025
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17:50 27.06.2025 (обновлено: 18:49 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/posol-2025922006.html
Посол Германии обсудил с МИД условия работы корреспондентов
Посол Германии обсудил с МИД условия работы корреспондентов - РИА Новости, 27.06.2025
Посол Германии обсудил с МИД условия работы корреспондентов
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф заявил, что в МИД России, куда он был ранее вызван, обсудил условия работы российских и немецких корреспондентов. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:50:00+03:00
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германия
москва
россия
александр ламбсдорф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф заявил, что в МИД России, куда он был ранее вызван, обсудил условия работы российских и немецких корреспондентов. "У нас была интересная беседа по условиям работы наших корреспондентов", - сказал он журналистам. Он добавил, что СМИ узнают о результатах беседы позже.
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германия, москва, россия, александр ламбсдорф
Германия, Москва, Россия, Александр Ламбсдорф
Посол Германии обсудил с МИД условия работы корреспондентов

Посол ФРГ Ламбсдорф сообщил, что обсудил в МИД РФ условия работы журналистов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в МИД РФ
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в МИД РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в МИД РФ
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф заявил, что в МИД России, куда он был ранее вызван, обсудил условия работы российских и немецких корреспондентов.
"У нас была интересная беседа по условиям работы наших корреспондентов", - сказал он журналистам.
Он добавил, что СМИ узнают о результатах беседы позже.
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ГерманияМоскваРоссияАлександр Ламбсдорф
 
 
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