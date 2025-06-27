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Посол Германии покинул здание МИД России - РИА Новости, 27.06.2025
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17:37 27.06.2025 (обновлено: 18:50 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/posol-2025921508.html
Посол Германии покинул здание МИД России
Посол Германии покинул здание МИД России - РИА Новости, 27.06.2025
Посол Германии покинул здание МИД России
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф покинул здание МИД России, где, как ожидалось, ему должны были объявить об ответных мерах на преследование немецкими РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:37:00+03:00
2025-06-27T18:50:00+03:00
в мире
россия
германия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр ламбсдорф
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МОСКВА, 27 июн-РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф покинул здание МИД России, где, как ожидалось, ему должны были объявить об ответных мерах на преследование немецкими властями российских журналистов, передает корреспондент РИА Новости. Посол пробыл в здании ведомства более двух часов. Как заявлял сам посол, он намеревался встретиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Ранее глава немецкого диппредставительства пробыл в здании дипведомства около десяти минут. На вопросы журналистов он ответил, что после небольшого перерыва он снова проведет беседу в министерстве. В четверг Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова. Официальный представитель МИД РФ в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова. На брифинге для СМИ Захарова сообщила, что ответные меры разрабатываются, о них заявят послу ФРГ в России, который будет вызван в МИД РФ. В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
https://ria.ru/20250627/posol-2025865336.html
https://ria.ru/20250627/zakharova-2025844241.html
https://ria.ru/20250615/zaharova-2023009553.html
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в мире, россия, германия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр ламбсдорф
В мире, Россия, Германия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Ламбсдорф
Посол Германии покинул здание МИД России

Посол Германии Ламбсдорф провел в здании МИД России более двух часов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в МИД РФ
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в МИД РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в МИД РФ
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МОСКВА, 27 июн-РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф покинул здание МИД России, где, как ожидалось, ему должны были объявить об ответных мерах на преследование немецкими властями российских журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Посол пробыл в здании ведомства более двух часов.
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф у здания Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Посол Германии приехал в МИД России на бронированном автомобиле
Вчера, 16:15
Как заявлял сам посол, он намеревался встретиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
Ранее глава немецкого диппредставительства пробыл в здании дипведомства около десяти минут. На вопросы журналистов он ответил, что после небольшого перерыва он снова проведет беседу в министерстве.
В четверг Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Захарова объяснила, зачем посол ФРГ покидал здание МИД
Вчера, 15:22
Официальный представитель МИД РФ в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова. На брифинге для СМИ Захарова сообщила, что ответные меры разрабатываются, о них заявят послу ФРГ в России, который будет вызван в МИД РФ.
В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Захарова ответила шуткой на слова Мерца о санкциях против России
15 июня, 20:57
 
В миреРоссияГерманияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Ламбсдорф
 
 
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