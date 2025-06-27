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Посол Германии приехал в МИД России на бронированном автомобиле - РИА Новости, 27.06.2025
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16:15 27.06.2025 (обновлено: 16:17 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/posol-2025865336.html
Посол Германии приехал в МИД России на бронированном автомобиле
Посол Германии приехал в МИД России на бронированном автомобиле - РИА Новости, 27.06.2025
Посол Германии приехал в МИД России на бронированном автомобиле
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф прибыл в здание МИД России, где, как ожидалось, ему должны объявить об ответных мерах из-за преследования немецкими... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:15:00+03:00
2025-06-27T16:17:00+03:00
в мире
германия
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр ламбсдорф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф прибыл в здание МИД России, где, как ожидалось, ему должны объявить об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов, на бронированном автомобиле Audi, передает корреспондент РИА Новости. С чем связаны повышенные меры безопасности при посещении российского дипведомства — неизвестно. Автомобиль немецкого посла оборудован утолщенными стеклами и дверными картами. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова. Официальный представитель МИД в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова. В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
https://ria.ru/20250627/zakharova-2025844241.html
https://ria.ru/20250615/zaharova-2023009553.html
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в мире, германия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр ламбсдорф
В мире, Германия, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Ламбсдорф
Посол Германии приехал в МИД России на бронированном автомобиле

Посол ФРГ Ламбсдорф приехал в МИД России на бронированном автомобиле Audi

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Германии в Москве Александр Ламбсдорф у здания Министерства иностранных дел РФ
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф у здания Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф у здания Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф прибыл в здание МИД России, где, как ожидалось, ему должны объявить об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов, на бронированном автомобиле Audi, передает корреспондент РИА Новости.
С чем связаны повышенные меры безопасности при посещении российского дипведомства — неизвестно.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Захарова объяснила, зачем посол ФРГ покидал здание МИД
Вчера, 15:22
Автомобиль немецкого посла оборудован утолщенными стеклами и дверными картами.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.
Официальный представитель МИД в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова.
В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Захарова ответила шуткой на слова Мерца о санкциях против России
15 июня, 20:57
 
В миреГерманияРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Ламбсдорф
 
 
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