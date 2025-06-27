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Посол ФРГ вернулся в здание МИД - РИА Новости, 27.06.2025
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15:27 27.06.2025 (обновлено: 16:26 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/posol-2025845725.html
Посол ФРГ вернулся в здание МИД
Посол ФРГ вернулся в здание МИД - РИА Новости, 27.06.2025
Посол ФРГ вернулся в здание МИД
Посол Германии в РФ Александр Ламбсдорф вернулся в здание МИД России, где, как ожидается, ему объявят об ответных мерах из-за преследования немецкими властями... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:27:00+03:00
2025-06-27T16:26:00+03:00
германия
россия
в мире
берлин (город)
мария захарова
дмитрий киселев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол Германии в РФ Александр Ламбсдорф вернулся в здание МИД России, где, как ожидается, ему объявят об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Как заявлял сам посол, он намерен встретиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.Ранее глава немецкого диппредставительства пробыл в здании дипведомства около десяти минут. На вопросы журналистов он ответил, что после небольшого перерыва он снова проведет беседу в министерстве."Присутствует переводчик. Когда мы час назад прибыли в МИД, до этого нам было сказано, что беседа состоится на английском языке. Поэтому мы были без переводчика тут", - сказал Ламбсдорф журналистам.Накануне Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.Официальный представитель МИД РФ в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова. На брифинге для СМИ Захарова сообщила, что ответные меры разрабатываются, о них заявят послу ФРГ в России, который будет вызван в МИД РФ.В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
https://ria.ru/20250610/kosachev-2022117025.html
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Посол Германии о намерении встретиться с Захаровой
Посол Германии вместе с переводчиком вернулся в здание МИД, где, по его словам, он намерен встретиться с Захаровой, передает корреспондент РИА Новости.
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германия, россия, в мире, берлин (город), мария захарова, дмитрий киселев
Германия, Россия, В мире, Берлин (город), Мария Захарова, Дмитрий Киселев
Посол ФРГ вернулся в здание МИД

Ламбсдорф вернулся в здание МИД, где он встретится с Захаровой

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол Германии в РФ Александр Ламбсдорф вернулся в здание МИД России, где, как ожидается, ему объявят об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Как заявлял сам посол, он намерен встретиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
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Косачев осудил нападки на семью главы офиса "России сегодня" в Германии
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Ранее глава немецкого диппредставительства пробыл в здании дипведомства около десяти минут. На вопросы журналистов он ответил, что после небольшого перерыва он снова проведет беседу в министерстве.
"Присутствует переводчик. Когда мы час назад прибыли в МИД, до этого нам было сказано, что беседа состоится на английском языке. Поэтому мы были без переводчика тут", - сказал Ламбсдорф журналистам.
Накануне Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.
Официальный представитель МИД РФ в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова. На брифинге для СМИ Захарова сообщила, что ответные меры разрабатываются, о них заявят послу ФРГ в России, который будет вызван в МИД РФ.
В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Захарова высказалась о нападках на семью главы офиса "России сегодня" в ФРГ
10 июня, 20:08
 
ГерманияРоссияВ миреБерлин (город)Мария ЗахароваДмитрий Киселев
 
 
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