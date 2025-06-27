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Посла ФРГ в России вызвали в МИД
Посла ФРГ в России вызвали в МИД - РИА Новости, 27.06.2025
Посла ФРГ в России вызвали в МИД
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в пятницу в МИД России, сообщили РИА новости в ведомстве. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:38:00+03:00
2025-06-27T12:38:00+03:00
2025-06-27T12:47:00+03:00
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в мире
берлин (город)
мария захарова
александр ламбсдорф
дмитрий киселев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 июн-РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в пятницу в МИД России, сообщили РИА новости в ведомстве."Посол ФРГ вызван сегодня в МИД РФ", - указали в министерстве.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.Официальный представитель МИД в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова.В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
https://ria.ru/20250611/kurs-2022228156.html
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россия, германия, в мире, берлин (город), мария захарова, александр ламбсдорф, дмитрий киселев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Германия, В мире, Берлин (город), Мария Захарова, Александр Ламбсдорф, Дмитрий Киселев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посла ФРГ в России вызвали в МИД
МИД объявит Ламбсдорфу ответные меры за преследование журналистов РФ в ФРГ