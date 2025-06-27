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Посла ФРГ в России вызвали в МИД - РИА Новости, 27.06.2025
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12:38 27.06.2025 (обновлено: 12:47 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/posol-2025791785.html
Посла ФРГ в России вызвали в МИД
Посла ФРГ в России вызвали в МИД - РИА Новости, 27.06.2025
Посла ФРГ в России вызвали в МИД
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в пятницу в МИД России, сообщили РИА новости в ведомстве. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:38:00+03:00
2025-06-27T12:47:00+03:00
россия
германия
в мире
берлин (город)
мария захарова
александр ламбсдорф
дмитрий киселев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 июн-РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в пятницу в МИД России, сообщили РИА новости в ведомстве."Посол ФРГ вызван сегодня в МИД РФ", - указали в министерстве.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.Официальный представитель МИД в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова.В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
https://ria.ru/20250611/kurs-2022228156.html
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россия, германия, в мире, берлин (город), мария захарова, александр ламбсдорф, дмитрий киселев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Германия, В мире, Берлин (город), Мария Захарова, Александр Ламбсдорф, Дмитрий Киселев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посла ФРГ в России вызвали в МИД

МИД объявит Ламбсдорфу ответные меры за преследование журналистов РФ в ФРГ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн-РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в пятницу в МИД России, сообщили РИА новости в ведомстве.
"Посол ФРГ вызван сегодня в МИД РФ", - указали в министерстве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Захарова прокомментировала давление на главу офиса "России сегодня" в ФРГ
11 июня, 13:20
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкий посол скоро будет вызван в министерство, где ему будет объявлено об ответных мерах из-за преследования Берлином российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.
Официальный представитель МИД в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова.
В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
Ральф Нимайер на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России
23 июня, 07:11
 
РоссияГерманияВ миреБерлин (город)Мария ЗахароваАлександр ЛамбсдорфДмитрий КиселевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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