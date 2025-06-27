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Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию - РИА Новости, 27.06.2025
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07:34 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/posol-2025708028.html
Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию
Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию - РИА Новости, 27.06.2025
Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию
Посольство России в Норвегии ежемесячно получает несколько обращений иностранных граждан, желающих переехать в Россию, в основном это молодые люди, связывающие... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T07:34:00+03:00
2025-06-27T07:34:00+03:00
россия
норвегия
осло
николай корчунов
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посольство России в Норвегии ежемесячно получает несколько обращений иностранных граждан, желающих переехать в Россию, в основном это молодые люди, связывающие свое будущее с Россией и разделяющие традиционные ценности, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Согласно этому указу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут временно жить в России без подтверждения владения русским языком. "Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию. Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь. В посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился к этому шагу", - сказал дипломат. Посол добавил, что в основном это молодые люди, связывающие свое будущее с Россией, разделяющие традиционные ценности и идеалы и нацеленные на работу и создание семьи в России. По словам главы дипмиссии, также востребована программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом.
https://ria.ru/20250627/norvegija-2025704856.html
https://ria.ru/20250415/posol-2011419565.html
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норвегия
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россия, норвегия, осло, николай корчунов, владимир путин
Россия, Норвегия, Осло, Николай Корчунов, Владимир Путин
Посол Корчунов рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию

Корчунов: в посольство в Норвегии ежемесячно обращаются желающие переехать в РФ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посольство России в Норвегии ежемесячно получает несколько обращений иностранных граждан, желающих переехать в Россию, в основном это молодые люди, связывающие свое будущее с Россией и разделяющие традиционные ценности, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Согласно этому указу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут временно жить в России без подтверждения владения русским языком.
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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"Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию. Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь. В посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился к этому шагу", - сказал дипломат.
Посол добавил, что в основном это молодые люди, связывающие свое будущее с Россией, разделяющие традиционные ценности и идеалы и нацеленные на работу и создание семьи в России. По словам главы дипмиссии, также востребована программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом.
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