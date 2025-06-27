Посол США в России завершает работу и покидает Москву
Посол США в России Трейси завершает работу и покидает Москву
Линн Трейси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Посол США Линн Трейси покидает Москву, сообщила дипмиссия в Telegram-канале.
"Посол США Линн Трейси завершает работу в России", — говорится в публикации.
США назначили нового замглавы посольства в Москве
25 июня, 16:49
Дипломат рассказывала, что после миссии в Москве покинет дипломатическую службу.
Что известно о Трейси и будущем после
- Сенат США утвердил Линн Трейси послом в России в конце 2022 года.
- К исполнению обязанностей она приступила в январе 2023-го и стала первой в истории женщиной на этой должности.
- До этого Трейси была послом в Армении, а 2014-2017 годах работала в Москве — заместителем главы дипмиссии.
- В феврале СМИ писали, что сменить ее на посту может спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд.
- Он владеет русским языком и в конце 1980-х работал в посольстве в Москве.
- Сообщения о возможном назначении Норланда появились на фоне усилий России и США по нормализации отношений.
- Отмечалось, что его дипломатический опыт в кризисных регионах может сыграть значимую роль на новом этапе взаимодействия стран.