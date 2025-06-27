https://ria.ru/20250627/posol-2025707095.html

Посол США в России завершает работу и покидает Москву

Посол США в России завершает работу и покидает Москву - РИА Новости, 27.06.2025

Посол США в России завершает работу и покидает Москву

Посол США Линн Трейси покидает Москву, сообщила дипмиссия в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T07:23:00+03:00

2025-06-27T07:23:00+03:00

2025-06-27T08:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Посол США Линн Трейси покидает Москву, сообщила дипмиссия в Telegram-канале."Посол США Линн Трейси завершает работу в России", — говорится в публикации.Дипломат рассказывала, что после миссии в Москве покинет дипломатическую службу.Что известно о Трейси и будущем после

https://ria.ru/20250625/ssha-2025372774.html

https://ria.ru/20250612/ssha-2022412383.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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