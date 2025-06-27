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Посол США в России завершает работу и покидает Москву - РИА Новости, 27.06.2025
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07:23 27.06.2025 (обновлено: 08:54 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/posol-2025707095.html
Посол США в России завершает работу и покидает Москву
Посол США в России завершает работу и покидает Москву - РИА Новости, 27.06.2025
Посол США в России завершает работу и покидает Москву
Посол США Линн Трейси покидает Москву, сообщила дипмиссия в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2025
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москва
сша
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линн трейси
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Посол США Линн Трейси покидает Москву, сообщила дипмиссия в Telegram-канале."Посол США Линн Трейси завершает работу в России", — говорится в публикации.Дипломат рассказывала, что после миссии в Москве покинет дипломатическую службу.Что известно о Трейси и будущем после
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москва, сша, россия, линн трейси, в мире
Москва, США, Россия, Линн Трейси, В мире
Посол США в России завершает работу и покидает Москву

Посол США в России Трейси завершает работу и покидает Москву

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛинн Трейси
Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Линн Трейси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Посол США Линн Трейси покидает Москву, сообщила дипмиссия в Telegram-канале.
"Посол США Линн Трейси завершает работу в России", — говорится в публикации.
Дуглас Дайкхаус - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
США назначили нового замглавы посольства в Москве
25 июня, 16:49
Дипломат рассказывала, что после миссии в Москве покинет дипломатическую службу.

Что известно о Трейси и будущем после

  • Сенат США утвердил Линн Трейси послом в России в конце 2022 года.
  • К исполнению обязанностей она приступила в январе 2023-го и стала первой в истории женщиной на этой должности.
  • До этого Трейси была послом в Армении, а 2014-2017 годах работала в Москве — заместителем главы дипмиссии.
  • В феврале СМИ писали, что сменить ее на посту может спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд.
  • Он владеет русским языком и в конце 1980-х работал в посольстве в Москве.
  • Сообщения о возможном назначении Норланда появились на фоне усилий России и США по нормализации отношений.
  • Отмечалось, что его дипломатический опыт в кризисных регионах может сыграть значимую роль на новом этапе взаимодействия стран.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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