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Армянская церковь осудила попытку арестовать архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025
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18:15 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/popytka-2025913051.html
Армянская церковь осудила попытку арестовать архиепископа Аджапахяна
Армянская церковь осудила попытку арестовать архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025
Армянская церковь осудила попытку арестовать архиепископа Аджапахяна
В Армянской апостольской церкви (ААЦ) заявили, что поведение силовиков, пытавшихся арестовать архиепископа Микаэла Аджапахяна в резиденции католикоса всех армян РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:15:00+03:00
2025-06-27T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Армянской апостольской церкви (ААЦ) заявили, что поведение силовиков, пытавшихся арестовать архиепископа Микаэла Аджапахяна в резиденции католикоса всех армян Эчмиадзине и применивших при этом силу, неприемлемо, и призвали верующих не поддаваться на провокации. Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. "Такое поведение правоохранителей в духовном центре армянского народа, а также применение силы в отношении граждан предосудительно и неприемлемо. Вопреки отсутствию должного уведомления владыка Микаел принял решение и, не уклоняясь от выдвинутого требования, отправился в Ереван, чтобы явиться в Следственный комитет Армении. Первопрестольный святой Эчмиадзин призывает народ не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и продолжать поддержку законными средствами", – говорится в заявлении ААЦ, размещенном в Telegram-канале Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ. Ранее суд в Ереване арестовал политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна на два месяца. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html
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Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна
Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна
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армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, facebook, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Facebook, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Армянская церковь осудила попытку арестовать архиепископа Аджапахяна

ААЦ назвала попытки арестовать архиепископа Аджапахяна неприемлемыми

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Армянской апостольской церкви (ААЦ) заявили, что поведение силовиков, пытавшихся арестовать архиепископа Микаэла Аджапахяна в резиденции католикоса всех армян Эчмиадзине и применивших при этом силу, неприемлемо, и призвали верующих не поддаваться на провокации.
Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
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"Такое поведение правоохранителей в духовном центре армянского народа, а также применение силы в отношении граждан предосудительно и неприемлемо. Вопреки отсутствию должного уведомления владыка Микаел принял решение и, не уклоняясь от выдвинутого требования, отправился в Ереван, чтобы явиться в Следственный комитет Армении. Первопрестольный святой Эчмиадзин призывает народ не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и продолжать поддержку законными средствами", – говорится в заявлении ААЦ, размещенном в Telegram-канале Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.
Ранее суд в Ереване арестовал политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна на два месяца.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* запрещена в РФ как экстремистская
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АрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянFacebookПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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