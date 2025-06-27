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Армянская церковь осудила попытку арестовать архиепископа Аджапахяна

Армянская церковь осудила попытку арестовать архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025

Армянская церковь осудила попытку арестовать архиепископа Аджапахяна

В Армянской апостольской церкви (ААЦ) заявили, что поведение силовиков, пытавшихся арестовать архиепископа Микаэла Аджапахяна в резиденции католикоса всех армян РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:15:00+03:00

2025-06-27T18:15:00+03:00

2025-06-27T18:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Армянской апостольской церкви (ААЦ) заявили, что поведение силовиков, пытавшихся арестовать архиепископа Микаэла Аджапахяна в резиденции католикоса всех армян Эчмиадзине и применивших при этом силу, неприемлемо, и призвали верующих не поддаваться на провокации. Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. "Такое поведение правоохранителей в духовном центре армянского народа, а также применение силы в отношении граждан предосудительно и неприемлемо. Вопреки отсутствию должного уведомления владыка Микаел принял решение и, не уклоняясь от выдвинутого требования, отправился в Ереван, чтобы явиться в Следственный комитет Армении. Первопрестольный святой Эчмиадзин призывает народ не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и продолжать поддержку законными средствами", – говорится в заявлении ААЦ, размещенном в Telegram-канале Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ. Ранее суд в Ереване арестовал политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна на два месяца. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* запрещена в РФ как экстремистская

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Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна 2025-06-27T18:15 true PT0M48S

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