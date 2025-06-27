https://ria.ru/20250627/polsha-2025841502.html

На юге Польши произошла стрельба, есть погибшие

На юге Польши произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 27.06.2025

На юге Польши произошла стрельба, есть погибшие

Стрельба произошла на юге Польши, два человека погибли, один ранен, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:17:00+03:00

2025-06-27T15:17:00+03:00

2025-06-27T15:18:00+03:00

в мире

польша

малопольское воеводство

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ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Стрельба произошла на юге Польши, два человека погибли, один ранен, сообщает радиостанция RMF FM. "В пятницу в Старой Вси в Лимановском районе Малопольского воеводства в одном из домов произошла стрельба. Два человека погибли и один получил ранения", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, подозреваемый скрылся в лесу. "Его машину уже нашли. Идет розыск 57-летнего мужчина, который скрылся в лесу. Полиция предупреждает, что он опасен и может быть вооружен", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемый является отцом одной из жертв.

https://ria.ru/20250507/varshava-2015689984.html

польша

малопольское воеводство

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в мире, польша, малопольское воеводство