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На юге Польши произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 27.06.2025
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15:17 27.06.2025 (обновлено: 15:18 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/polsha-2025841502.html
На юге Польши произошла стрельба, есть погибшие
На юге Польши произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 27.06.2025
На юге Польши произошла стрельба, есть погибшие
Стрельба произошла на юге Польши, два человека погибли, один ранен, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:17:00+03:00
2025-06-27T15:18:00+03:00
в мире
польша
малопольское воеводство
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ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Стрельба произошла на юге Польши, два человека погибли, один ранен, сообщает радиостанция RMF FM. "В пятницу в Старой Вси в Лимановском районе Малопольского воеводства в одном из домов произошла стрельба. Два человека погибли и один получил ранения", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, подозреваемый скрылся в лесу. "Его машину уже нашли. Идет розыск 57-летнего мужчина, который скрылся в лесу. Полиция предупреждает, что он опасен и может быть вооружен", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемый является отцом одной из жертв.
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в мире, польша, малопольское воеводство
В мире, Польша, Малопольское воеводство
На юге Польши произошла стрельба, есть погибшие

При стрельбе в Старой Вси на юге Польши погибли два человека

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Стрельба произошла на юге Польши, два человека погибли, один ранен, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"В пятницу в Старой Вси в Лимановском районе Малопольского воеводства в одном из домов произошла стрельба. Два человека погибли и один получил ранения", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, подозреваемый скрылся в лесу.
"Его машину уже нашли. Идет розыск 57-летнего мужчина, который скрылся в лесу. Полиция предупреждает, что он опасен и может быть вооружен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый является отцом одной из жертв.
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