https://ria.ru/20250627/plan-2025706168.html

"Он к этому готов": кровавый план Зеленского поразил экс-советника Кучмы

"Он к этому готов": кровавый план Зеленского поразил экс-советника Кучмы - РИА Новости, 27.06.2025

"Он к этому готов": кровавый план Зеленского поразил экс-советника Кучмы

Владимир Зеленский готов продолжать войну до тех пор, пока у него не закончится население, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T07:04:00+03:00

2025-06-27T07:04:00+03:00

2025-06-27T10:07:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский готов продолжать войну до тех пор, пока у него не закончится население, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Сколько еще осталось? Миллионов 20 там на этой территории вместе с остатками младенцев. <…> До последнего украинца. Я думаю, он (Зеленский. — Прим. ред.) готов к этому уже в этом году", — считает эксперт.В начале июня глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.Ранее издание "Страна.ua" сообщало о том, что одновременно с планом мобилизации существует план по сбору взяток для передачи денег вышестоящему руководству. При этом карьера начальников военкоматов напрямую зависит от выполнения как минимум одной из этих двух схем.Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250627/rukopozhatie-2025702520.html

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025697222.html

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025699716.html

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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины