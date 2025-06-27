https://ria.ru/20250627/pikaper-2025956875.html
Пикапер, пристававший к девушкам в Москве, ранее угрожал муляжом пистолета
Пикапер, пристававший к девушкам в Москве, ранее угрожал муляжом пистолета - РИА Новости, 27.06.2025
Пикапер, пристававший к девушкам в Москве, ранее угрожал муляжом пистолета
Пикапера, арестованного за приставание к девушкам в центре Москвы, ранее арестовывали за угрозу муляжом пистолета на станции метро "Лубянка", сказано в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T23:28:00+03:00
2025-06-27T23:28:00+03:00
2025-06-27T23:28:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пикапера, арестованного за приставание к девушкам в центре Москвы, ранее арестовывали за угрозу муляжом пистолета на станции метро "Лубянка", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Выяснилось, что оба ранее привлекались к административной ответственности. Оба задержанных, согласно материалам дела, не женаты, детей у них нет. "Чанышев, находясь на платформе станции метро "Лубянка",... нарушил общественный порядок, выражался нецензурной бранью, достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, передернул затвор, на замечания граждан не реагировал", - сказано в материалах дела. Согласно показаниям свидетелей, он направил муляж пистолета в сторону, а другие пассажиры вызвали полицейских. Сам он утверждал, что решил пошутить. Инцидент произошел еще в марте. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Это связывают с призывами блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию.
https://ria.ru/20250627/bloger-2025952456.html
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происшествия, москва, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Пикапер, пристававший к девушкам в Москве, ранее угрожал муляжом пистолета
Пристававшего к девушкам Чанышева ранее арестовывали за угрозу муляжом пистолета
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пикапера, арестованного за приставание к девушкам в центре Москвы, ранее арестовывали за угрозу муляжом пистолета на станции метро "Лубянка", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Выяснилось, что оба ранее привлекались к административной ответственности. Оба задержанных, согласно материалам дела, не женаты, детей у них нет.
"Чанышев, находясь на платформе станции метро "Лубянка",... нарушил общественный порядок, выражался нецензурной бранью, достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, передернул затвор, на замечания граждан не реагировал", - сказано в материалах дела. Согласно показаниям свидетелей, он направил муляж пистолета в сторону, а другие пассажиры вызвали полицейских.
Сам он утверждал, что решил пошутить. Инцидент произошел еще в марте.
Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Это связывают с призывами блогера Александра Кириллова
(Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
В пресс-службе СК РФ
ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию.