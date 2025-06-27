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Главе Колпинского района Петербурга предъявили обвинение во взятке - РИА Новости, 27.06.2025
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12:50 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/peterburg-2025795276.html
Главе Колпинского района Петербурга предъявили обвинение во взятке
Главе Колпинского района Петербурга предъявили обвинение во взятке - РИА Новости, 27.06.2025
Главе Колпинского района Петербурга предъявили обвинение во взятке
Главе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлии Логвиненко и главе администрации муниципального образования Колпино Дмитрию Кохно предъявлено... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:50:00+03:00
2025-06-27T12:50:00+03:00
происшествия
россия
колпино
колпинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Главе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлии Логвиненко и главе администрации муниципального образования Колпино Дмитрию Кохно предъявлено обвинение во взятке, деньги конфискованы, несмотря на попытку Кохно выбросить свою долю в окно при проведении следственных действий, сообщил СК РФ. В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что Логвиненко и Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). "В ходе расследования деньги были конфискованы: у Логвиненко – прямо в рабочем кабинете, а у Кохно – по месту жительства, после того, как он попытался избавиться от них, выкинув из окна при проведения следственных действий", – говорится в Telegram-канале СК РФ. Как уточняется, подозреваемым предъявлено обвинение, в ходе допроса они полностью признали свою вину. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также следствие устанавливает, не причастны ли чиновники Колпино к другим преступным эпизодам.
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россия
колпино
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происшествия, россия, колпино, колпинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Колпино, Колпинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе Колпинского района Петербурга предъявили обвинение во взятке

Главу администрации Колпинского района Петербурга заподозрили во взятке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Главе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлии Логвиненко и главе администрации муниципального образования Колпино Дмитрию Кохно предъявлено обвинение во взятке, деньги конфискованы, несмотря на попытку Кохно выбросить свою долю в окно при проведении следственных действий, сообщил СК РФ.
В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что Логвиненко и Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
"В ходе расследования деньги были конфискованы: у Логвиненко – прямо в рабочем кабинете, а у Кохно – по месту жительства, после того, как он попытался избавиться от них, выкинув из окна при проведения следственных действий", – говорится в Telegram-канале СК РФ.
Как уточняется, подозреваемым предъявлено обвинение, в ходе допроса они полностью признали свою вину. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Также следствие устанавливает, не причастны ли чиновники Колпино к другим преступным эпизодам.
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ПроисшествияРоссияКолпиноКолпинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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