https://ria.ru/20250627/peterburg-2025795276.html

Главе Колпинского района Петербурга предъявили обвинение во взятке

Главе Колпинского района Петербурга предъявили обвинение во взятке - РИА Новости, 27.06.2025

Главе Колпинского района Петербурга предъявили обвинение во взятке

Главе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлии Логвиненко и главе администрации муниципального образования Колпино Дмитрию Кохно предъявлено... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:50:00+03:00

2025-06-27T12:50:00+03:00

2025-06-27T12:50:00+03:00

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колпинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Главе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлии Логвиненко и главе администрации муниципального образования Колпино Дмитрию Кохно предъявлено обвинение во взятке, деньги конфискованы, несмотря на попытку Кохно выбросить свою долю в окно при проведении следственных действий, сообщил СК РФ. В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что Логвиненко и Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). "В ходе расследования деньги были конфискованы: у Логвиненко – прямо в рабочем кабинете, а у Кохно – по месту жительства, после того, как он попытался избавиться от них, выкинув из окна при проведения следственных действий", – говорится в Telegram-канале СК РФ. Как уточняется, подозреваемым предъявлено обвинение, в ходе допроса они полностью признали свою вину. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также следствие устанавливает, не причастны ли чиновники Колпино к другим преступным эпизодам.

https://ria.ru/20250627/chelyabinsk-2025775110.html

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колпино

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происшествия, россия, колпино, колпинский район, следственный комитет россии (ск рф)