Пашинян подключился к заседанию ВЕЭС по видеосвязи
Пашинян подключился ко встрече лидеров ЕАЭС в Минске по видеосвязи
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу утром принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание ВЕЭС проходит в Минске, оно стало первым в 2025 году. Накануне в столице Белоруссии состоялось пленарное заседание Евразийского экономического форума, в котором Пашинян тоже принял участие по видеосвязи.
В Армении в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщали ранее армянские СМИ. Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти. Ранее в пятницу в следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаэла Аджапахяна возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".