https://ria.ru/20250627/pashinyan-2025775419.html

Пашинян подключился к заседанию ВЕЭС по видеосвязи

Пашинян подключился к заседанию ВЕЭС по видеосвязи - РИА Новости, 27.06.2025

Пашинян подключился к заседанию ВЕЭС по видеосвязи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу утром принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по видеосвязи, передает... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:03:00+03:00

2025-06-27T12:03:00+03:00

2025-06-27T12:03:00+03:00

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никол пашинян

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армянская апостольская церковь

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу утром принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости. Заседание ВЕЭС проходит в Минске, оно стало первым в 2025 году. Накануне в столице Белоруссии состоялось пленарное заседание Евразийского экономического форума, в котором Пашинян тоже принял участие по видеосвязи. В Армении в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщали ранее армянские СМИ. Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти. Ранее в пятницу в следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаэла Аджапахяна возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".

https://ria.ru/20250627/vees-2025520599.html

https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025663860.html

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Ольга Фомченкова

армения, минск, белоруссия, никол пашинян, гарегин ii, веэс, армянская апостольская церковь, в мире