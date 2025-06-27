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Пашинян подключился к заседанию ВЕЭС по видеосвязи - РИА Новости, 27.06.2025
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12:03 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/pashinyan-2025775419.html
Пашинян подключился к заседанию ВЕЭС по видеосвязи
Пашинян подключился к заседанию ВЕЭС по видеосвязи - РИА Новости, 27.06.2025
Пашинян подключился к заседанию ВЕЭС по видеосвязи
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу утром принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по видеосвязи, передает... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:03:00+03:00
2025-06-27T12:03:00+03:00
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никол пашинян
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу утром принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости. Заседание ВЕЭС проходит в Минске, оно стало первым в 2025 году. Накануне в столице Белоруссии состоялось пленарное заседание Евразийского экономического форума, в котором Пашинян тоже принял участие по видеосвязи. В Армении в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщали ранее армянские СМИ. Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти. Ранее в пятницу в следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаэла Аджапахяна возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
https://ria.ru/20250627/vees-2025520599.html
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армения, минск, белоруссия, никол пашинян, гарегин ii, веэс, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Минск, Белоруссия, Никол Пашинян, Гарегин II, ВЕЭС, Армянская апостольская церковь, В мире
Пашинян подключился к заседанию ВЕЭС по видеосвязи

Пашинян подключился ко встрече лидеров ЕАЭС в Минске по видеосвязи

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу утром принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание ВЕЭС проходит в Минске, оно стало первым в 2025 году. Накануне в столице Белоруссии состоялось пленарное заседание Евразийского экономического форума, в котором Пашинян тоже принял участие по видеосвязи.
Совместное фотографирование участников заседания Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Высший Евразийский экономический совет
00:52
В Армении в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщали ранее армянские СМИ. Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти. Ранее в пятницу в следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаэла Аджапахяна возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
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АрменияМинскБелоруссияНикол ПашинянГарегин IIВЕЭСАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
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