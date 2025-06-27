https://ria.ru/20250627/panova-2025935005.html
Панова вышла в финал парного турнира в Германии
Панова вышла в финал парного турнира в Германии - РИА Новости, 27.06.2025
Панова вышла в финал парного турнира в Германии
Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с китаянкой Го Ханьюй вышла в финал парного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:02:00+03:00
2025-06-27T20:02:00+03:00
2025-06-27T20:02:00+03:00
теннис
спорт
александра панова (теннисистка)
женская теннисная ассоциация (wta)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с китаянкой Го Ханьюй вышла в финал парного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов. В полуфинале турнира российско-китайский дуэт обыграл китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут. В финале турнира Панова и Го Ханьюй сыграют против вторых сеяных турнира Людмилы Киченок (Украина) и Эллен Перес (Австралия).
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спорт, александра панова (теннисистка), женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Александра Панова (теннисистка), Женская теннисная ассоциация (WTA)
Панова вышла в финал парного турнира в Германии
Панова в паре с Ханьюй вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге