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СМИ: суда в Ормузском проливе начали передавать странные сообщения - РИА Новости, 27.06.2025
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07:25 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ormuz-2025707188.html
СМИ: суда в Ормузском проливе начали передавать странные сообщения
СМИ: суда в Ормузском проливе начали передавать странные сообщения - РИА Новости, 27.06.2025
СМИ: суда в Ормузском проливе начали передавать странные сообщения
Суда вблизи Ормузского пролива передают необычные сообщения о своей национальной принадлежности, пытаясь избежать нападения, поскольку не верят в надежность... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T07:25:00+03:00
2025-06-27T07:25:00+03:00
в мире
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
ансар алла
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Суда вблизи Ормузского пролива передают необычные сообщения о своей национальной принадлежности, пытаясь избежать нападения, поскольку не верят в надежность прекращения огня между Израилем и Ираном, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.По данным аналитической компании Windward, в период с 12 по 24 июня 55 судов передали 101 нетипичное сообщение, включая фразы "принадлежит Китаю" и "российская нефть", в надежде предотвратить атаки, поскольку вероятность нападения на суда этих стран ниже, чем на западные.По данным глобального провайдера информационных данных LSEG, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan под флагом Панамы, направлявшийся в Пакистан, в четверг во время пересечения Ормузского пролива транслировал радиопередачу "PKKHI all Chinese" (Все китайское — Прим. ред).Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запусками ударных беспилотников.Президент США Дональд Трамп на этом фоне заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.В прошлое воскресенье источник в сфере безопасности Ирана сообщил РИА Новости, что власти страны рассматривают все варианты ответа на атаку США, обсуждаются время и способ, парламент дал правительству мандат на закрытие Ормузского пролива. Кроме того, военный представитель йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил, что они будут атаковать американские корабли и суда в Красном море, если США вступят в конфликт с Ираном на стороне Израиля.
https://ria.ru/20250623/proliv-2024864734.html
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иран
сша
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в мире, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, ансар алла, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Ансар Алла, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: суда в Ормузском проливе начали передавать странные сообщения

Reuters: суда в Ормузском проливе маскируются под российские и китайские

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Суда вблизи Ормузского пролива передают необычные сообщения о своей национальной принадлежности, пытаясь избежать нападения, поскольку не верят в надежность прекращения огня между Израилем и Ираном, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным аналитической компании Windward, в период с 12 по 24 июня 55 судов передали 101 нетипичное сообщение, включая фразы "принадлежит Китаю" и "российская нефть", в надежде предотвратить атаки, поскольку вероятность нападения на суда этих стран ниже, чем на западные.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Эксперт оценил риски блокировки Ормузского пролива для России
23 июня, 15:36
По данным глобального провайдера информационных данных LSEG, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan под флагом Панамы, направлявшийся в Пакистан, в четверг во время пересечения Ормузского пролива транслировал радиопередачу "PKKHI all Chinese" (Все китайское — Прим. ред).
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запусками ударных беспилотников.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива
23 июня, 10:38
Президент США Дональд Трамп на этом фоне заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
В прошлое воскресенье источник в сфере безопасности Ирана сообщил РИА Новости, что власти страны рассматривают все варианты ответа на атаку США, обсуждаются время и способ, парламент дал правительству мандат на закрытие Ормузского пролива. Кроме того, военный представитель йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил, что они будут атаковать американские корабли и суда в Красном море, если США вступят в конфликт с Ираном на стороне Израиля.
Мины на борту корабля Iran Ajr - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Катастрофа для США". Что будет, если Иран перекроет Ормузский пролив
23 июня, 09:48
 
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампАнсар АллаВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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