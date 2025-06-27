Рейтинг@Mail.ru
Исследование: больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/opros-2025704367.html
Исследование: больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры
Исследование: больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры - РИА Новости, 27.06.2025
Исследование: больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры
Больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры - IT-специалисты, которые тестируют безопасность компьютерных систем, при этом 40% назвали эту работу... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T06:20:00+03:00
2025-06-27T06:20:00+03:00
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры - IT-специалисты, которые тестируют безопасность компьютерных систем, при этом 40% назвали эту работу перспективной из-за роста киберугроз, говорится в исследовании коммуникационного агентства "Дела PR" и проекта "Кибердом", его результаты есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно опросу, в котором приняли участие россияне в возрасте от 18 до 34 лет, многие считают такую работу перспективной из-за роста киберугроз — так ответили 40% респондентов. … При этом в целом о существовании "белых" хакеров и их работе знает только 55% молодых россиян, 45% ответили, что ничего не знают о них", - сказано в исследовании среди 2 248 человек в возрасте от 18 до 34 лет. Каждый второй опрошенный считает, что "белые" хакеры много зарабатывают, а каждый четвертый считает, что такие специалисты важны для общества. Еще 20% назвали эту профессию просто "модной", а 9% не видят перспектив в этой сфере. Половина респондентов положительно относятся к "белым" хакерам, а треть высказали негативное мнение. Как считают большинство респондентов, созданию негативного образа способствовали кино и сериалы, а также недостаток информации о самой профессии. "Сегодня "белые" хакеры становятся частью системы кибербезопасности бизнеса, госструктур и даже целых отраслей. Однако в обществе к хакерам все еще относятся по-разному. Многие уже воспринимают их как защитников и исследователей — речь о "белых" хакерах. Кто-то, напротив, под влиянием стереотипов из кино или просто от недостатка информации, представляет хакеров исключительно как злодеев", — прокомментировал генеральный директор "Кибердома" Сергей Калмыков. По его словам, необходимо менять отношение людей к хакингу, формировать позитивное восприятие и привлекать в профессию талантливых молодых людей.
https://ria.ru/20250625/kibergigiena-2025180441.html
https://ria.ru/20250618/angara-2023463009.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии
Технологии
Исследование: больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры

Больше половины россиян знают, кто такие белые хакеры

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры - IT-специалисты, которые тестируют безопасность компьютерных систем, при этом 40% назвали эту работу перспективной из-за роста киберугроз, говорится в исследовании коммуникационного агентства "Дела PR" и проекта "Кибердом", его результаты есть в распоряжении РИА Новости.
"Согласно опросу, в котором приняли участие россияне в возрасте от 18 до 34 лет, многие считают такую работу перспективной из-за роста киберугроз — так ответили 40% респондентов. … При этом в целом о существовании "белых" хакеров и их работе знает только 55% молодых россиян, 45% ответили, что ничего не знают о них", - сказано в исследовании среди 2 248 человек в возрасте от 18 до 34 лет.
Михаил Добровольский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Предупрежден, значит, вооружен: чем опасно пренебрежение кибергигиеной?
25 июня, 09:53
Каждый второй опрошенный считает, что "белые" хакеры много зарабатывают, а каждый четвертый считает, что такие специалисты важны для общества. Еще 20% назвали эту профессию просто "модной", а 9% не видят перспектив в этой сфере.
Половина респондентов положительно относятся к "белым" хакерам, а треть высказали негативное мнение. Как считают большинство респондентов, созданию негативного образа способствовали кино и сериалы, а также недостаток информации о самой профессии.
"Сегодня "белые" хакеры становятся частью системы кибербезопасности бизнеса, госструктур и даже целых отраслей. Однако в обществе к хакерам все еще относятся по-разному. Многие уже воспринимают их как защитников и исследователей — речь о "белых" хакерах. Кто-то, напротив, под влиянием стереотипов из кино или просто от недостатка информации, представляет хакеров исключительно как злодеев", — прокомментировал генеральный директор "Кибердома" Сергей Калмыков.
По его словам, необходимо менять отношение людей к хакингу, формировать позитивное восприятие и привлекать в профессию талантливых молодых людей.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Хакеры пытались взломать московский вуз перед вступительной кампанией
18 июня, 06:16
 
Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала