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Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде - РИА Новости, 27.06.2025
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15:30 27.06.2025 (обновлено: 19:47 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/olimpiada-2025846637.html
Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде
Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде - РИА Новости, 27.06.2025
Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде
Более 50 московских школьников стали победителями Российской робототехнической олимпиады, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:30:00+03:00
2025-06-27T19:47:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
образование
образование - общество
робототехника
роботы
технологии
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Более 50 московских школьников стали победителями Российской робототехнической олимпиады, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. &quot;Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде. Она проводится больше двух десятилетий и считается одной из самых престижных по этому профилю. В соревнованиях приняли участие свыше 800 человек от шести до 22 лет&quot;, — написал он.Мэр отметил, что в этом году финал прошел в Мурманске, поэтому задания были посвящены Северному морскому пути. Участники олимпиады создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях. В итоге столичные команды показали самые высокие результаты — у них 51 награда.
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Общество, Москва, Сергей Собянин, Образование, Образование - Общество, робототехника, Роботы, Технологии, Россия, Хорошие новости
Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде

Собянин: московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде

© Фото : пресс служба мэра и правительства МосквыМосковские школьники на Российской робототехнической олимпиаде
Московские школьники на Российской робототехнической олимпиаде - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : пресс служба мэра и правительства Москвы
Московские школьники на Российской робототехнической олимпиаде
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Более 50 московских школьников стали победителями Российской робототехнической олимпиады, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«

"Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде. Она проводится больше двух десятилетий и считается одной из самых престижных по этому профилю. В соревнованиях приняли участие свыше 800 человек от шести до 22 лет", — написал он.

Мэр отметил, что в этом году финал прошел в Мурманске, поэтому задания были посвящены Северному морскому пути. Участники олимпиады создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях.
В итоге столичные команды показали самые высокие результаты — у них 51 награда.
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