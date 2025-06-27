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Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде

Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде - РИА Новости, 27.06.2025

Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде

Более 50 московских школьников стали победителями Российской робототехнической олимпиады, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:30:00+03:00

2025-06-27T15:30:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Более 50 московских школьников стали победителями Российской робототехнической олимпиады, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде. Она проводится больше двух десятилетий и считается одной из самых престижных по этому профилю. В соревнованиях приняли участие свыше 800 человек от шести до 22 лет", — написал он.Мэр отметил, что в этом году финал прошел в Мурманске, поэтому задания были посвящены Северному морскому пути. Участники олимпиады создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях. В итоге столичные команды показали самые высокие результаты — у них 51 награда.

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